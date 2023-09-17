867 يوماً على آخر هدف لبرشلونة من ركلة حرة

867 يوماً على آخر هدف لبرشلونة من ركلة حرة
التاريخ
9/17/2023 8:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بهدفه الرائع في شباك ريال بيتيس في انتصار فريقه الكبير بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة لليغا، أصبح النجم الدولي فيران توريس أول لاعب في صفوف برشلونة يسجل هدفاً من ركلة حرة منذ رحيل النجم الأسبق الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "البلاوغرانا".
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها البرسا من ركلة حرة في 2 (أيار) 2021 في شباك فالنسيا على ملعب (المستايا)، وهو اليوم الذي شهد وصول 'ليو' إلى 50 هدفاً من ركلة حرة.
ومنذ ذاك اليوم، وبعد مرور 867 يوماً، حصل الفريق الكاتالوني على 43 ركلة حرة، لم ينجح في أي منها في هز الشباك.
وسجل توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 62 من تنفيذ رائع لركلة حرة من أمام المنطقة، حيث خدع الحائط وسدد كرة أرضية مرت على يسار الحارس روي سيلفا.
وبانتصاره الكبير، يحقق فريق المدرب تشافي هرنانديز أكبر نتيجة له أمام البيتيس في الليغا منذ 5 سنوات، عندما فاز بنفس النتيجة في عقر دار الفريق الأندلسي في مباراة كان بطلها النجم والقائد الأسبق للفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل ثنائية، بالإضافة للنجم الأوروغوياني الأسبق أيضاً لويس سواريز، الذي سجل ثنائية أيضاً، وصنع هدفاً لميسي.
واقتنص برشلونة الصدارة مؤقتاً من غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الـ12 نقطة، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة "الميرينغي" الذي سيستقبل ريال سوسييداد الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.
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