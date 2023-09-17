867 يوماً على آخر هدف لبرشلونة من ركلة حرة

وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها البرسا من ركلة حرة في 2 (أيار) 2021 في شباك فالنسيا على ملعب (المستايا)، وهو اليوم الذي شهد وصول 'ليو' إلى 50 هدفاً من ركلة حرة.

ومنذ ذاك اليوم، وبعد مرور 867 يوماً، حصل الفريق الكاتالوني على 43 ركلة حرة، لم ينجح في أي منها في هز الشباك.

وسجل توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 62 من تنفيذ رائع لركلة حرة من أمام المنطقة، حيث خدع الحائط وسدد كرة أرضية مرت على يسار الحارس روي سيلفا.

وبانتصاره الكبير، يحقق فريق المدرب تشافي هرنانديز أكبر نتيجة له أمام البيتيس في الليغا منذ 5 سنوات، عندما فاز بنفس النتيجة في عقر دار الفريق الأندلسي في مباراة كان بطلها النجم والقائد الأسبق للفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث سجل ثنائية، بالإضافة للنجم الأوروغوياني الأسبق أيضاً لويس سواريز، الذي سجل ثنائية أيضاً، وصنع هدفاً لميسي.

واقتنص برشلونة الصدارة مؤقتاً من غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب الـ12 نقطة، بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة "الميرينغي" الذي سيستقبل ريال سوسييداد الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.



