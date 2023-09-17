هواوي تطلق تلفزيونات ذكية بمواصفات مميزة

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح 3 نماذج من تلفزيونات Vision Smart TV SE3 بمقاسات هي 55 و65 و75 بوصة.

وجهزت جميع الأجهزة الجديدة بشاشات دقة عرضها (3840/2160) بيكسل وترددها 120 هيرتزا، وتدعم عرض المحتوى بدقة HDR، كما زودت بشرائح Ai Vision مع معالجات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير أفضل عرض للصور.

والمميز في هذه التلفزيونات هو أنها حصلت على كاميرا يمكن للمستخدم استعمالها لمكالمات الفيديو ويمكن للكامير تتبع حركة المستخدم لتركيز اللقطة عليه، كما جهزت هذه الكاميرا بتقنيات لتتبع وضعية جلوس المستخدم أثناء المشاهدة لتذكيره بأخذ استراحة في حال جلس لساعات طويلة أمام التلفاز.

وتعمل هذه الأجهزة بنظام Harmony OS ذا فهي تتوافق مع معظم أجهزة هواوي الذكية، كما يمكنها الاقتران مع الإلكترونيات الأخرى ومع الغنترنت عبر شبكات Wi-Fi.

وسيباع أكبر نموذج من هذه التلفزيونات بسعر 544دولارا، فيما سيباع النموذج بمقاس 65 بوصة بسعر 408 دولارات، ونموذج 55 بوصة بـ 340 دولارا.