الكعيبر يصرح عن إرادة بخصوص الإنتخابات

الحزبية او القوائم المحلية على أسس ومعايير شفافة وواضحة للجميع. وإن ارادة لم يعد اي شخص بترشيحه ومن حق اي عضو ان يتقدم للجنة بطلب الترشح وفقا للمعايير التي سيتم تعميمها . وسيقوم المرشحين المقرزين

على ضوء المعايير والذين ستتم المصادقة عليهم وعلى أسس فرزهم من قبل لجنة عليا مستقلة للترشيحات بطرح

برنامج الحزب السياسي والإقتصادي والإحتماعي والمؤسسي كبرنامجا إنتخابيا موحدا لهم ، واضاف الكعيبر

بأنه من المتوقع أن ينتهي الحزب من برنامجه وأولوياته مطلع العام المقبل.