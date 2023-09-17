Sunday, 17 September 2023 03:17 GMT

الكعيبر يصرح عن إرادة بخصوص الإنتخابات

9/17/2023 7:24:20 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
صرح نائب الأمين العام لحزب إرادة الشيخ منور ضيف الله الكعيبر السرحان
بأنه وعلى ضوء ما
ووجه به سيد البلاد بأن الإنتخابات النيابية ستكون في موعدها، فإن حزب إرادة سوف يفرز مرشحيه سواء على القائمة

الحزبية او القوائم المحلية على أسس ومعايير شفافة وواضحة للجميع. وإن ارادة لم يعد اي شخص بترشيحه ومن حق اي عضو ان يتقدم للجنة بطلب الترشح وفقا للمعايير التي سيتم تعميمها . وسيقوم المرشحين المقرزين

على ضوء المعايير والذين ستتم المصادقة عليهم وعلى أسس فرزهم من قبل لجنة عليا مستقلة للترشيحات بطرح
برنامج الحزب السياسي والإقتصادي والإحتماعي والمؤسسي كبرنامجا إنتخابيا موحدا لهم ، واضاف الكعيبر

بأنه من المتوقع أن ينتهي الحزب من برنامجه وأولوياته مطلع العام المقبل.

MENAFN17092023000151011027ID1107083997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث