Sunday, 17 September 2023 03:16 GMT

2979 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

9/17/2023 7:24:19 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد، 2978 طنا، منها 1891طن خضار، و906 أطنان فواكه، و181طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 20-40، البطاطا 30- 55، البندورة 10-30، الجزر 50- 75، الخيار 20- 40، الزهرة 30-65، الليمون 40-60، والموز البلدي بين 60- 90 قرشا.

MENAFN17092023000151011027ID1107083996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث