انتظار طويل في بورتسودان للحصول على جواز سفر هرباً من جحيم الحرب

سعياً للفرار من الحرب أو تلقي عناية طبية غير متوفرة في السودان، أو مواصلة الدراسة في الخارج بعد تعطلها في البلد بسبب المعارك، ينتظر مئات السودانيين أياما طويلة أحيانا أمام مكتب جوازات السفر الذي أعيد فتحه أخيرا في بورتسودان.

بعد قرابة خمسة شهور من التوقف، عاود المكتب العمل فبدأ الرجال والنساء والأطفال يتجمعون أمامه منذ الفجر في المدينة المطلة على البحر الأحمر، يقفون تحت أشعة الشمس الحارقة بانتظار دخول المبنى الرئيسي لادارة الجوازات.

وتقول مروة عمر التي هربت من الخرطوم تحت القصف وتسعى الآن للحصول على جوازات سفر لأبنائها الأربعة: «نريد السفر إلى أي مكان، فهنا ليس لنا أي حق، ليس لدينا ما يكفي للأكل ولا لتعليم أولادنا». وتبدي عمر، أسفها لآنه بدون واسطة، لا يمكن انجاز أي شيء.

ويتهافت العديدون، على غرار مروة عمر، إلى المدينة التي يوجد فيها المطار الدولي الوحيد الذي ما زال يعمل في البلاد والتي اتخذ منها مسؤولو الحكومة والأمم المتحدة مقرا رئيسيا لعملهم.

ويوضح فراس محمد، الذي جاء لطلب جواز سفر لطفله المولود حديثاً، أن موظفي الجوازات يخضعون لضغط شديد بسبب الطلب الكبير الذي لا يستطيعون تلبيته دفعة واحدة، مضيفاً: «بعض الناس ينتظرون هنا منذ الخميس ولم يتمكنوا بعد من تسجيل طلباتهم، التنظيم سيء للغاية».

في داخل المبنى، يخيم حر شديد رغم أجهزة التكييف والمراوح التي تعمل بكامل طاقتها محدثة جلبة كبيرة. يقول محمد، إنّ الأعداد كبيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع التنفس. من جانبه، يقول شهاب محمد: «القاعة ضيقة وليس فيها مقاعد، كبار السن يجلسون على الأرض».

غير أن كلّ ذلك لا يثني طالبي جوازات السفر الساعين بأي ثمن لمغادرة البلاد، هرباً من القصف الذي يستهدف أحياءها السكنية والرصاص العشوائي وانقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وهم مستعدون لسداد مبلغ 120 ألف جنيه سوداني قرابة 190 يورو للحصول على جواز السفر، وهو مبلغ يعادل متوسط الراتب في السودان.

وجاءت نور حسن من الخرطوم، لإصدار جواز سفر لها ولزوجها ولطفليهما. وصلت حسن صباح الأحد الى بورتسودان وهي تأتي كل يوم لإدارة الجوازات حيث تنتظر حتى التاسعة والنصف مساء.

ولكنها تقول: «لم نتمكن من عمل أي شيء لأن الأمور غير منظمة إطلاقاً. وتعتزم نور الرحيل مع أسرتها إلى القاهرة موضحة أن لديها أقارب يعيشون هناك. ويوسع هؤلاء الأقارب على حد قولها مساعدتهم في الحصول على تأشيرة دخول إلى مصر.

تقول حسن: «نغادر لأنه لم يعد ممكنا العيش في الخرطوم، إنّه حل مؤقت، سنعود عندما تتحسن الأوضاع».



