هزة أرضية تضرب شرقي الجزائر

هزة أرضية تضرب شرقي الجزائر
التاريخ
9/17/2023 7:24:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
ضرب زلزال بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر.
وذكر جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن مركز الهزة حدد بـ 3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتا إلى عدم تسجيل أية خسائر.
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