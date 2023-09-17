هزة أرضية تضرب شرقي الجزائر

ضرب زلزال بقوة 2ر3 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الأحد، ولاية قالمة، التي تقع على مسافة 500 كيلومتر شرقي الجزائر.

وذكر جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن مركز الهزة حدد بـ 3 كيلومترات شمال شرق منطقة بن جراح، لافتا إلى عدم تسجيل أية خسائر.



