جولدمان ساكس: من غير المرجح أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في نوفمبر

كتب استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر، كما توقعوا أيضاً أن يرفع المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وكتب استراتيجيو البنك في تقرير: «في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام».

وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأمريكي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.

وذكر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات «تدريجية» في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقالوا أيضاً إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأمريكي لعام 2023 إلى 2.1% من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء، ما يعكس مرونة الاقتصاد.

ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضاً أن يخفض المركزي الأمريكي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9%، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5%.