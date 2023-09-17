دبي تستقطب المزيد من الشركات المليارية الهندية

أكَّد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، في حوار مع موقع «بيزنس إنسايدر»، أنّ أجندة دبي الاقتصادية D33 تعمل على تعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وابتكاري. وأن الخطة تتمثل في إنشاء 30 شركة مليارية "يونيكورن" في دبي خلال السنوات العشر المقبلة»، لافتاً إلى أن العديد من شركات اليونيكورن (الهندية) أنشأت بالفعل أعمالًا تجارية في دبي، ويتم العمل على استقطاب المزيد من هذه الشركات.

و"اليونيكورن" هي الشركة الناشئة المملوكة للقطاع الخاص التي يتخطى رأسمالها مليار دولار.

وشدد بدري على أنَّ «دبي تتطلع لجذب شركات التكنولوجيا الهندية، والشركات الناشئة، والعمل معها».

وردّاً على سؤال بشأن تحوُّل الإمارات وخاصّة دبي كمركز للشركات الناشئة قال: «الذكاء الاصطناعي هو موضوع في كل محادثة اليوم، ومع ذلك، أنشأت دولة الإمارات وزير الدولة الأول والوحيد للذكاء الاصطناعي في العالم في عام 2017، وحققت الكثير في الخمسين سنة الماضية، ولكننا نتطلع الآن إلى الخمسين سنة المقبلة والخمسين سنة التي تليها».

وأكّد ضرورة التبنّي السريع للتقنيات والابتكارات الجديدة، حيث إنّه يتم حاليًّا تشغيل تقنية البلوك تشين الآن من خلال كل ما يحدث في الأصول الافتراضية والعملات المشفرة، حيث تم إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين في عام 2016، بالإضافة إلى إنشاء سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، وهي أول هيئة تنظيمية مستقلة في العالم للأصول الافتراضية.

استقطاب الشركات الهندية

وردّاً على سؤال كيف تجتذب الإمارات شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة خاصة من الهند، أوضح أنّ أجندة دبي الاقتصادية D33 تتطلع لمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات العشر المقبلة، من 400 مليار درهم إلى 800 مليار درهم، حيث إنها تُعدّ أجندة لمضاعفة معدل النمو مقارنة بالطريقة التي ننمو بها تاريخياً.

وقال: «التركيز في المستقبل سيكون أكثر على الإنتاجية، ونرغب في مساهمة 8 قطاعات بأكثر من 5% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إذ إنّه تاريخيّاً جاء النمو من قطاعين أو ثلاثة قطاعات فقط، ونريد توسيع هذا المجال بشكل جاد».

وأضاف: «يشكل الهنود ثلث سكان دولة الإمارات تقريباً، حوالي ثلث النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي هي شركات هندية، وبطبيعة الحال، هناك تقارب ثقافي واتفاقية اقتصادية شاملة، تم توقيعها بين البلدين؛ والآن أصبحت الإمارات جزءًا من البريكس، لقد أثبتت الشركات الهندية، وخاصة الناشئة، مدى إنتاجيتها لأنها تتبنى تقنيات جديدة، وتريد دبي العمل مع هذه الشركات الناشئة والمبتكرة».

وعن التقدُّم الذي تحقق في في اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة؛ قال بدري: «تبدو أرقام التجارة جيدة، حيث ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بما قبل الاتفاقية، ونحن نرى في الواقع أنه من الممكن تجاوز هدف الـ 100 مليار دولار، إن النية الإيجابية التي تبديها كل دولة وجميع أصحاب المصلحة، مثل زيادة الأعمال والاستثمارات، تشير إلى أن هدف المئة مليار دولار يمكن تحقيقه، وربما في وقت مبكر».

وتابع: «في حين أن القطاعات التاريخية كالسياحة، والنفط، والطاقة، والمنسوجات والمجوهرات، ستستمر في كونها قطاعات قوة، إلا أنّه هناك مجالات جديدة للتعاون، مثل تكنولوجيا المعلومات، فهناك أكثر من 80 ألف شركة هندية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي، منها 10 آلاف في عام 2022 وحده».

حوافز جذب المستثمرين

وعن نوع الحوافز التي تقدمها لرعاية الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا من الهند، قال: «أعتقد أن الحافز الأول هو راحة الشركات حاليّاً؛ فنحن، كدائرة الاقتصاد والسياحة، لدينا خدمة كونسيرج حيث نقدم الدعم للشركات التي ترغب في القدوم إلى دبي وتأسيس أعمالها، ونقوم بترتيب تراخيصهم وتأشيراتهم، وخاصة التأشيرات طويلة الأجل التي تسمح لهم بإحضار مديريهم التنفيذيين إلى دبي وقضاء بعض الوقت».

وأردف: «ما يعنيه ذلك هو أنه إذا أراد مستثمر من الهند أن يأتي ويؤسس أعماله في دبي، فسنساعده في إنشاء حساباته المصرفية، والعثور على مكاتب ومساحات سكنية وحتى أفضل المدارس لأطفاله وأطفال كوادره التنفيذية»، مشددًا على أنَّ «العديد من شركات اليونيكورن (الهندية) أنشأت بالفعل أعمالًا تجارية في دبي، ونحن نبحث عن المزيد من هذه الشركات».