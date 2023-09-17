Sunday, 17 September 2023 03:16 GMT

محافظة طرابزون تعلن عن احتجاز المعتدي على مواطن كويتي وفتح تحقيق قضائي ضده

9/17/2023 7:18:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت محافظة طرابزون التركية، أنه تم القبض على مواطن تركي قام بالتعدي على سائح كويتي في ساحة مدينة طرابزون.

وذكرت المحافظة في بيان لها، أن المواطن التركي فسّر تدخل ضباط الشرطة المحيطين الذين كانوا يحاولون تهدئة شجار لفظي بين سائحين على أنه "السائحون يقاومون الشرطة" فقام فجأة بالتعدي على مواطن كويتي.

وذكرت أنه تم احتجاز المواطن التركي من قبل الشرطة وفتح تحقيق قضائي ضده بناءً على تعليمات المدعي العام، لافتة إلى أن المواطن الكويتي خضع للعلاج في المستشفى وحالته ليست في خطر.


MENAFN17092023000130011022ID1107083982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث