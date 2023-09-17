محافظة طرابزون تعلن عن احتجاز المعتدي على مواطن كويتي وفتح تحقيق قضائي ضده

محافظة طرابزون تعلن عن احتجاز المعتدي على مواطن كويتي وفتح تحقيق قضائي ضده
التاريخ
9/17/2023 7:18:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت محافظة طرابزون التركية، أنه تم القبض على مواطن تركي قام بالتعدي على سائح كويتي في ساحة مدينة طرابزون.
وذكرت المحافظة في بيان لها، أن المواطن التركي فسّر تدخل ضباط الشرطة المحيطين الذين كانوا يحاولون تهدئة شجار لفظي بين سائحين على أنه "السائحون يقاومون الشرطة" فقام فجأة بالتعدي على مواطن كويتي.
وذكرت أنه تم احتجاز المواطن التركي من قبل الشرطة وفتح تحقيق قضائي ضده بناءً على تعليمات المدعي العام، لافتة إلى أن المواطن الكويتي خضع للعلاج في المستشفى وحالته ليست في خطر.
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