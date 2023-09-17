محافظة طرابزون تعلن عن احتجاز المعتدي على مواطن كويتي وفتح تحقيق قضائي ضده

وذكرت المحافظة في بيان لها، أن المواطن التركي فسّر تدخل ضباط الشرطة المحيطين الذين كانوا يحاولون تهدئة شجار لفظي بين سائحين على أنه "السائحون يقاومون الشرطة" فقام فجأة بالتعدي على مواطن كويتي.

وذكرت أنه تم احتجاز المواطن التركي من قبل الشرطة وفتح تحقيق قضائي ضده بناءً على تعليمات المدعي العام، لافتة إلى أن المواطن الكويتي خضع للعلاج في المستشفى وحالته ليست في خطر.



