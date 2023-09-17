مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
9/17/2023 7:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناشدت المواطنة صباح علي ، أهل الخير، بضرورة التبرع بالدم من زمرة " -O- ، B " باسم شقيقتها المريضة "نجاح محمد علي علي " اثر تعرضها لوعكة صحية .
والتي ترقد على سرير الشفاء في مستشفى الجامعة الأردنية، حيث أن التبرع في بنك الدم التابع للمستشفى .
للتواصل مع ذوي المريضة : 0790675443
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