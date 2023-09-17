الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي



وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار.



وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم.



وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار، في حين كانت للعام 2021 نحو 1 مليار و177 مليون و100 دينار.