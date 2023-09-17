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الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

9/17/2023 7:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الجمارك الأردنية، أن عدد تصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود بلغ 3 آلاف و 566 تصريح.


وكشف التقرير، الذي نشرته الدائرة اليوم، أن إجمالي المبالغ المصرح عنها والمنقولة عبر الحدود، وصل في عام 2022 إلى نحو 8 مليارات دينار، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع 67 قضية من عدم التصريح عن الأموال وتحويلها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمجموع ما يقارب 8 مليون و600 الف دينار.


وتمثلت إنجازات العمل الاستخباري الخاص بدائرة الجمارك خلال العام الماضي، بالمشاركة بـ 6 عمليات مع الإنتربول والمكتب الإقليمي ومنظمة الجمارك العالمية بتبادل المعلومات ونشر وإصدار تعاميم سرقات عابرة للحدود بواقع 30 نشرة بنفسجية وتعميم.


وبلغ إجمالي حصالات الجمارك الأردنية للعام 2022، قرابة حوالي 1 مليار و 788 مليون دينار، في حين كانت للعام 2021 نحو 1 مليار و177 مليون و100 دينار.

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