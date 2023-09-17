مهيدات يشارك في جلسة حوارية لمؤتمر الصيادلة السادس عشر



كان الحوار يشارك فيه الدكتور محمد عبابنة، نقيب صيادلة الأردن ورئيس المؤتمر، ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب، بالإضافة إلى الدكتورة حنان السبول، أمين عام اتحاد منتجي الأدوية، والدكتور محمد العبدللات، أمين عام المجلس الطبي الأردني.

تمت مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصيدلة في الأردن والتطورات في واقع المهنة، بالإضافة إلى التركيز على تطوير ودعم الصناعات الدوائية الأردنية من خلال تعزيز وتحسين التشريعات الناظمة.





وقد كان هناك مشاركة متميزة لنخبة من الصيادلة من مديرية الدواء ومديرية المسلتزمات والأجهزة الطبية حيث قدم الدكتور سليم المحروق /رئيس قسم الدراسات الدوائية عرض موسع حول القوانين والتعليمات التي تنظم اجراء الدراسات الدوائية في الأردن مشيرا إلى أن الاردن هو الدولة العربية الأولى التي وضعت قانونا لإجراء الدراسات الدوائية والذي يحمى المشاركين في هذه الدراسات وينظم أجراءها.



وعرض أخر قدمته الدكتورة سميرة شموط/ رئيس وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبيعية في مديرية الدواء حول الية تسجيل المستحضرات الصيدلانية والطبيعية وحليب الرضع والاغذية التكميلية واهم التشريعات الناظمة لاعمال هذه الوحدة والتي تتوافق مع التشريعات العالمية.



وقدم الدكتورعلي عليمات/رئيس شعبة التفتيش على الصيدليات و المستودعات عرض حول إجراءات قسم التفتيش في مديرية الدواء و دورها في رفع جودة المستحضرات الصيدلانية.



وقدمت الدكتورة حياء بنات، رئيس شعبة اليقظة الدوائية عرض حول دور الصيدلي في تطبيق تشريعات اليقظة الدوائية وعرض أخر قدمته الدكتورة الاء الزغول في قسم التسعير / مديرية الدواء حول أسس تسعير الدواء في الاردن و الدكتورة ريم النعيمات / رئيس شعبة إعتماد المواقع التصنيعية عرضا حول ألية تسجيل الدواء في المؤسسة.



وقدمت الدكتورة رانيا راجحة / رئيس شعبة استيراد الاجهزة الطبية عرض تقديمي حول مديرية المستلزمات والأجهزة الطبية والتحديثات التي اتخذتها المؤسسه لتسجيل وتنظيم استيراد المستلزمات الطبيه والتي تتوافق مع المعايير العالميه لضمان مامونيه المستلزم الطبي وتوفره في السوق الاردني .



ويذكر ان ضابط ارتباط المؤسسة للمؤتمر والمنسق العام هي الدكتورة إسراء الزعبي مستشار المدير العام لشؤون تسجيل و تسعير الدواء.