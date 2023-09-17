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الخارجية: انقطاع التواصل مع عائلة أردنية في ليبيا بعد انهيار منزلهم جراء الفيضانات

9/17/2023 7:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي بأن وحدة مركز العمليات في الوزارة تلقت، مساء يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في ليبيا، يفيد بتعرض منزل عائلة أردنية مقيمة في مدينة درنة الليبية للانهيار، جراء الفيضانات الأخيرة.
وأكد المجالي بأن وحدة مركز العمليات في الوزارة قامت بالاتصال مع أحد أقارب العائلة المكونة من ستة أفراد، والذي أكد انقطاع التواصل معهم منذ وقوع الفيضانات.
وأضاف المجالي بأن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس، تتابع مع السلطات المختصة في دولة ليبيا الشقيقة، لمعرفة مصير العائلة.
وأعاد المجالي التأكيد على دعوة المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في دولة ليبيا الشقيقة إلى الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:


- وحدة مركز العمليات في الوزارة: (00962795497777).
- سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في تونس: (0021628585111)، (0021627111009)،(0021650474482)، (0021671780875).
- أو من خلال البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ([email protected] ).


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