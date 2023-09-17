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الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تماثل الشاب أحمد نوّاف الشورة للشفاء بعد أن لدغته أفعى الحراشف السامة في منطقة البحر الميت، وأُدخل على إثرها مستشفيات البشير - قسم العناية الحثيثة .

فيما تماثل الشاب الشورة للشفاء عقب المتابعة الحثيثة من كادر مستشفيات البشير ، خاصة استشاري الأمراض الباطنية و الصدرية الدكتور طه اللوزي وأخصائي الباطني الدكتور باسم بدر وأخصائي الباطني الدكتور أنس التميمي ورئيس قسم العناية الحثيثة الدكتور خلدون خضر.










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