Sunday, 17 September 2023 03:15 GMT

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أهمية مشاريع الربط الكهربائي القائمة، وإنشاء مشاريع ربط جديدة، لتعزيز النظام الكهربائي، وتطوير منظومة قطاع الطاقة، لجعل الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بجميع أشكالها.


وأشار التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي 2022، إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، على جهد 400، من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الأردن، بمحطة القائم في العراق، لغاية تصدير 150 ميغاواط من الأردن إلى العراق وبشكل منعزل.


كما تم توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي بتاريخ 27 أيلول 2020، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الرابع من عام 2024.


ووفقا للتقرير، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط ربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132، من خلال ربط محطة الريشة في الأردن، ومحطة الرطبة في العراق، حيث سيمكّن هذا الخط الجانب العراقي من تزويد أحمال منطقة الرطبة والمقدرة بحوالي 40 ميغاواط من الشبكة الكهربائية الأردنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2023.


وعن الخطط المستقبلية بيّن التقرير، أنه يتم تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة 1000 ميجاواط، ما يتطلب تعزيز الشبكة الوطنية شرقي المملكة من خلال إنشاء خطوط نقل بجهد 400، بطول 320 كم، بين الريشة والأزرق، وسيتم إجراء الدراسات التفصيلية للربط التزامني بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.


وعن الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، بكيبل بحري جهد 400، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.


ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين لرفع قدرة خط الربط بين البلدين إلى 1100 ميجاواط، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع نهاية عام 2026.


وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري لتزويد لبنان، بيّن التقرير أنه تم توقيع اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ بداية عام 2020، دون دخولهما حيز النفاد.


وفيما يتعلق بالربط مع السعودية، تم إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل)، والاتفاقية التجارية، ويجري العمل حاليا بين شركات الكهرباء المعنية في البلدين للتوصل لصيغة نهائية لجميع اتفاقيات المشروع وتوقيعها، تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع.


وبحسب التقرير، فانه تم تشغيل محطة تحويل الرامة للربط مع فلسطين، ويجري العمل حاليا بين الطرفين لمضاعفة استطاعة خط الربط لتصبح 160 ميغاواط.

MENAFN17092023000208011052ID1107083906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث