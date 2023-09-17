الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً



وأشار التقرير السنوي للوزارة للعام الماضي 2022، إلى أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي، على جهد 400، من خلال ربط محطة تحويل الريشة في الأردن، بمحطة القائم في العراق، لغاية تصدير 150 ميغاواط من الأردن إلى العراق وبشكل منعزل.



كما تم توقيع عقد بيع الطاقة الكهربائية إلى الجانب العراقي بتاريخ 27 أيلول 2020، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الرابع من عام 2024.



ووفقا للتقرير، أنه يجري العمل حالياً على تنفيذ خط ربط لتزويد الجانب العراقي على جهد 132، من خلال ربط محطة الريشة في الأردن، ومحطة الرطبة في العراق، حيث سيمكّن هذا الخط الجانب العراقي من تزويد أحمال منطقة الرطبة والمقدرة بحوالي 40 ميغاواط من الشبكة الكهربائية الأردنية، ومن المتوقع تشغيل المشروع في الربع الثالث من عام 2023.



وعن الخطط المستقبلية بيّن التقرير، أنه يتم تعزيز خط الربط ليصبح باستطاعة 1000 ميجاواط، ما يتطلب تعزيز الشبكة الوطنية شرقي المملكة من خلال إنشاء خطوط نقل بجهد 400، بطول 320 كم، بين الريشة والأزرق، وسيتم إجراء الدراسات التفصيلية للربط التزامني بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى.



وعن الربط الأردني المصري، ترتبط الشبكة الكهربائية الأردنية بالشبكة المصرية بشكل متزامن منذ عام 1999، بكيبل بحري جهد 400، يمتد عبر خليج العقبة بطول 13 كم وباستطاعة 550 ميغاواط، ويتم تجديد عقد تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بشكل سنوي.



ويجري العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين لرفع قدرة خط الربط بين البلدين إلى 1100 ميجاواط، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع نهاية عام 2026.



وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري لتزويد لبنان، بيّن التقرير أنه تم توقيع اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر الشبكة السورية، وتم توقيع عقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية منذ بداية عام 2020، دون دخولهما حيز النفاد.



وفيما يتعلق بالربط مع السعودية، تم إعداد جميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاتفاقيات المرتبطة بالمشروع (اتفاقية الربط واتفاقية التشغيل)، والاتفاقية التجارية، ويجري العمل حاليا بين شركات الكهرباء المعنية في البلدين للتوصل لصيغة نهائية لجميع اتفاقيات المشروع وتوقيعها، تمهيدا للبدء بتنفيذ المشروع.



وبحسب التقرير، فانه تم تشغيل محطة تحويل الرامة للربط مع فلسطين، ويجري العمل حاليا بين الطرفين لمضاعفة استطاعة خط الربط لتصبح 160 ميغاواط.