Sunday, 17 September 2023 03:15 GMT

غوغل تطور منصة أقوى من شات جي بي تي بـ5 مرات

9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية أداة ذكاء صناعي توليدي، تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة شات جي.بي.تي بخمس مرات.


ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل إلى 20 مرة من قوة شات جي.بي.تي4 بنهاية العام المقبل، بحسب شركة "سيمي أنالاسيز" لأبحاث أشباه الموصلات.

وفي تقرير نشرته "سيمي أنالاسيز" نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت: "لقد استيقظ العملاق النائم"، في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل أوبن إيه.آي وميدجورني.

24


MENAFN17092023000208011052ID1107083905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث