غوغل تطور منصة أقوى من شات جي بي تي بـ5 مرات



ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل إلى 20 مرة من قوة شات جي.بي.تي4 بنهاية العام المقبل، بحسب شركة "سيمي أنالاسيز" لأبحاث أشباه الموصلات.

وفي تقرير نشرته "سيمي أنالاسيز" نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت: "لقد استيقظ العملاق النائم"، في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل أوبن إيه.آي وميدجورني.

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