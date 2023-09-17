غوغل تطور منصة أقوى من شات جي بي تي بـ5 مرات

غوغل تطور منصة أقوى من شات جي بي تي بـ5 مرات
التاريخ
9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تطور شركة التكنولوجيا الأمريكية أداة ذكاء صناعي توليدي، تفوق قوتها قوة أحدث إصدار من منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي المنافسة شات جي.بي.تي بخمس مرات.
ومن المنتظر أن تصل قوة منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي لغوغل إلى 20 مرة من قوة شات جي.بي.تي4 بنهاية العام المقبل، بحسب شركة "سيمي أنالاسيز" لأبحاث أشباه الموصلات.
وفي تقرير نشرته "سيمي أنالاسيز" نهاية الشهر الماضي عن نشاط شركة غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي، قالت: "لقد استيقظ العملاق النائم"، في إشارة إلى أن الشركة الأمريكية العملاقة تركت الساحة في البداية لشركات جديدة منافسة مثل أوبن إيه.آي وميدجورني.
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