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التغير المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا

9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشهد نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية، تدميراً بطيئاً ناجماً عن الاحترار المناخي، فيما يتوقع الخبراء زواله بعد أقل من قرن.
ويقول رئيس اللجنة المعنية بالأنهار الجليدية كريستيان فيراري :"إنّ النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتراً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم".

وأضاف: "في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 متراً في السنة، لكنّ النهر خسر في العام الماضي وحده (2022) 139 متراً".


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