التغير المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا

التغير المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا
التاريخ
9/17/2023 7:13:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - يشهد نهر أداميلو الجليدي، وهو أكبر نهر من نوعه في جبال الألب الإيطالية، تدميراً بطيئاً ناجماً عن الاحترار المناخي، فيما يتوقع الخبراء زواله بعد أقل من قرن.
ويقول رئيس اللجنة المعنية بالأنهار الجليدية كريستيان فيراري :"إنّ النهر الجليدي خسر نحو 2.7 كيلومتراً من نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم".
وأضاف: "في السنوات الخمس الأخيرة، بلغ متوسط المساحة التي خسرها النهر 15 متراً في السنة، لكنّ النهر خسر في العام الماضي وحده (2022) 139 متراً".
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