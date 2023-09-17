زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا.. تعرف على الهدايا التي حصل عليها
التاريخ
9/17/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار روسية.
وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدم إلى كيم جونغ أون، بدلة واقية الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن در لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له وتم تطويره وإنتاجه في إقليم بريموريه".
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