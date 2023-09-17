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زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا.. تعرف على الهدايا التي حصل عليها

9/17/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهدى حاكم إقليم بريموريه في الشرق الأقصى الروسي أوليغ كوجيمياكو مجموعة من الهدايا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، شملت سترة مضادة للرصاص، وطائرات بدون طيار روسية.
وقال المكتب الصحفي لحاكم إقليم بريموريه، إن " كوجيمياكو قدم إلى كيم جونغ أون، بدلة واقية الرصاص تستخدم في العمليات الهجومية، وهي عبارة عن در لحماية الصدر والكتفين والرقبة والفخذين، وأخف بكثير من الدروع المعروفة المماثلة له وتم تطويره وإنتاجه في إقليم بريموريه".

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