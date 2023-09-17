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محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة افضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة

9/17/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل الفنان المصري محمد رمضان إلى العاصمة اللبنانية بيروت آتياً من السعودية، استعداداً لتسلم جائزة " افضل ممثل عربي " في مهرجان "موريكس دور".
وأظهر الفيديو المنشور عبر حسابات منصات التواصل رمضان مغادراً الأراضي السعودية ولحظة وصوله إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلّق الفنان المصري بالقول: "وصلت اليوم بيروت لاستلام جائزة "أفضل ممثل عربي" من مهرجان "موريكس دور"، عن شخصية جعفر العمدة الحمدلله.

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