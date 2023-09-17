محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة افضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة

محمد رمضان يصل بيروت لاستلام جائزة افضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل جعفر العمدة
التاريخ
9/17/2023 7:13:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل الفنان المصري محمد رمضان إلى العاصمة اللبنانية بيروت آتياً من السعودية، استعداداً لتسلم جائزة " افضل ممثل عربي " في مهرجان "موريكس دور".
وأظهر الفيديو المنشور عبر حسابات منصات التواصل رمضان مغادراً الأراضي السعودية ولحظة وصوله إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وعلّق الفنان المصري بالقول: "وصلت اليوم بيروت لاستلام جائزة "أفضل ممثل عربي" من مهرجان "موريكس دور"، عن شخصية جعفر العمدة الحمدلله.
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