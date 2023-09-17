ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية



وأشار رئيس جهاز القضاء في هرمزكان إلى أن الشحنة المذكورة كانت موضوعة في عوامة، موضحا: "أن قوات جهاز الإستخبارات، بعد علمهم بنقل هذه الشحنة الكبيرة من الأسلحة التي تضم أكثر من 6000 جهاز صعق كهربائي أمريكي الصنع، ويستخدم في إثارة الفوضى وأعمال الشغب، صمموا ونفذوا عملية للاستيلاء على هذه الشحنة".



وأضاف: "نتيجة عمل استخباراتي دقيق، تمت مراقبة واعتراض الشحنة المعنية منذ وقت تحميلها على الجانب الآخر من حدود البلاد، وبمجرد دخولها المياه الإيرانية تم التعرف والاستيلاء عليها في محيط ميناء "خمير".



وأوضح: "في هذا الصدد، تم القبض على شخصين وإيداعهما الحبس الاحتياطي على ذمة صدور أمر جنائي، كما أن آخرين من عملاء ومنتسبين للشبكة وتصرفاتهم تخضع لسلطة استخباراتية كاملة".



وأشار قهرماني: "إلى أن التحقيقات الأولية وتقارير جهات المرتبطة، تفيد بانه تم تجهيز هذه الشحنة من الأسلحة ونقلها إلى البلاد لإحداث الفوضى في الأيام المقبل".

RT