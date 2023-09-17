كيف يمكن خفض الوزن أثناء الرضاعة الطبيعية؟



ينبغي أن تتضمن خطة فقدان الوزن الصحية أثناء الرضاعة الطبيعية سعرات حرارية كافية لإنتاج الحليب، والكثير من العناصر الغذائية لدعم نمو الطفل.



وأثناء الرضاعة الطبيعية، يذهب حوالي 450 إلى 700 سعرة حرارية إلى إنتاج الحليب كل يوم، وفقاً لجمعية الحمل الأمريكية، ما يعني أنك قد تحتاجين إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، حسب أهدافك.



وبالنسبة لمن لا تحاولن إنقاص الوزن، تقترح التوصيات استهلاك 450 إلى 500 سعرة حرارية إضافية فوق احتياجاتك اليومية من السعرات قبل الحمل.



أما اللاتي يرغبن في فقدان بعض الوزن فلا يحتجن إلى زيادة السعرات الحرارية، لكن عليك ضمان الحصول على تغذية صحية تلبي احتياجات إنتاج الحليب.

كذلك، تعتمد احتياجاتك من السعرات الحرارية على عمرك ومستوى نشاطك البدني.



فالمرأة في سن بين 21 و25 عاماً تحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يومياً، وبين 26 و50 عاماً تحتاج إلى 1800 سعرة يومياً.



وتحذّر أكاديمية التغذية وعلم التغذية من أن النساء المرضعات يجب ألا يتناولن أقل من 1800 سعرة حرارية في اليوم، وقد يؤثر القيام بذلك على قدرتك على إنتاج كمية كافية من الحليب، وقبل تقليل السعرات الحرارية، من المهم مناقشة الأمر مع طبيبك.

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