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تدهور خطير للحالة الصحية للأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

9/17/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن الوضع الصحيّ للأسير عاصف الرفاعي (21 عاما) من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والمصاب بالسرطان، آخذ بالتدهور الخطير، مقارنة مع الفترة الماضية.


وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير الرفاعي، خضع لعملية جراحية في مستشفى (أساف هاروفيه) الإسرائيليّ، ونقل إليه من (عيادة سجن الرملة) يوم الأربعاء الماضي، بعد ظهور ورم جديد في مجرى البول، أدى إلى حدوث ضرر كبير في إحدى كليتيه.


وطالب، كافة الجهات الحقوقية الدّولية بضرورة التّدخل الفوري للإفراج عنه، حتى يتسنى له أن يكون بين أفراد عائلته؛ ولوقف الجريمة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّه، خاصّة أن هذا التّدهور جاء بعد فترة وجيزة، من تأكيد التقارير الطبيّة أن لا تحسن على وضعه الصحيّ.

وفا


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