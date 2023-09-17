تدهور خطير للحالة الصحية للأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال

تدهور خطير للحالة الصحية للأسير عاصف الرفاعي في سجون الاحتلال
التاريخ
9/17/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن الوضع الصحيّ للأسير عاصف الرفاعي (21 عاما) من قرية كفر عين شمال غرب رام الله، والمصاب بالسرطان، آخذ بالتدهور الخطير، مقارنة مع الفترة الماضية.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير الرفاعي، خضع لعملية جراحية في مستشفى (أساف هاروفيه) الإسرائيليّ، ونقل إليه من (عيادة سجن الرملة) يوم الأربعاء الماضي، بعد ظهور ورم جديد في مجرى البول، أدى إلى حدوث ضرر كبير في إحدى كليتيه.
وطالب، كافة الجهات الحقوقية الدّولية بضرورة التّدخل الفوري للإفراج عنه، حتى يتسنى له أن يكون بين أفراد عائلته؛ ولوقف الجريمة التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّه، خاصّة أن هذا التّدهور جاء بعد فترة وجيزة، من تأكيد التقارير الطبيّة أن لا تحسن على وضعه الصحيّ.
وفا
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