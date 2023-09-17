Sunday, 17 September 2023 02:22 GMT

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

9/17/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يترقب مجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان صدور الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورته العادية الثالثة والأخيرة في عمر المجلس.
ورجحت مصادر برلمانية صدور إرادتان ملكيتان قبل نهاية أيلول الحالي، على أن تكون الأولى بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تشرين الثاني المقبل والثانية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية في موعد تحدده الإرادة الملكية.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال صدرت الإرادة الملكية بالإرجاء فإنها ستكون لإعطاء الوقت والفرصة للمزيد من التشاورات حول انتخابات رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم.
وسيكون مجلس الأمة في الدورة الأخيرة على موعد مع إقرار مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2024 كاستحقاق دستوري مهم إلى جانب عقد جلسات تشريعية لاستكمال مشاريع قوانين بجعبة مجلس النواب ورقابية تحت القبة لمناقشة العديد من القضايا التي طرأت على الساحة المحلية مؤخرا وذلك بعد فض الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي لا تتضمن جلسات رقابية أو إجابات على الأسئلة النيابية.
يشار إلى أن الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة هي الأخيرة بعمر المجلس، والتي ستمتد الدورة لمدة 6 أشهر، إلا في حال قام الملك بحل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة وفق ما هو منصوص عليه بالدستور الأردني.

MENAFN17092023000208011052ID1107083858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث