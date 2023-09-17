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واتساب يحذر : لن ندعم هذا النوع من الهواتف الشهر المقبل !

9/17/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق واتساب أنه بداية من 24 تشرين الأول المقبل، ستخرج مجموعة من الهواتف القديمة من قائمة الهواتف المدعومة.


وأوضحت أن واتساب لن يدعم الهواتف التي تعمل بنظام أقدم من نسخة الأندرويد 5.0 التي تحمل اسم لولي بوب.


كما لن يدعم التطبيق هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من ios 12.


وقال "واتساب" إن تغير الأجهزة والبرامج بكثرة، يُحتم عليها مراجعة أنظمة التشغيل التي تدعمها ، وتُجري عليها تحديثات "لازمة".

مصراوي


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