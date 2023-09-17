واتساب يحذر : لن ندعم هذا النوع من الهواتف الشهر المقبل !
التاريخ
9/17/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق واتساب أنه بداية من 24 تشرين الأول المقبل، ستخرج مجموعة من الهواتف القديمة من قائمة الهواتف المدعومة.
وأوضحت أن واتساب لن يدعم الهواتف التي تعمل بنظام أقدم من نسخة الأندرويد 5.0 التي تحمل اسم لولي بوب.
كما لن يدعم التطبيق هواتف آيفون التي تعمل بنظام تشغيل أقدم من ios 12.
وقال "واتساب" إن تغير الأجهزة والبرامج بكثرة، يُحتم عليها مراجعة أنظمة التشغيل التي تدعمها ، وتُجري عليها تحديثات "لازمة".
مصراوي
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