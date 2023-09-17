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للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

9/17/2023 6:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع استراتيجيون في "بنك غولدمان ساكس" - أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم - أن العام المقبل سيشهد تخفيضات تدريجية على أسعار الفائدة.
وقالوا في تقرير البنك الدوري، إنه من غير المُرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر القادمين.
وتوقعوا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، المنوي عقده يوم الأربعاء المقبل.


وجاء في التقرير: "نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

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