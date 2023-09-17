للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد



وجاء في التقرير: "نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

