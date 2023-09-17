«دبي - هيثرو» ضمن أنشط 5 خطوط لرحلات الطيران طويلة المدى عالمياً

أفاد موقع سيمبل فلاينج بأن الرحلات بين مطاري دبي ولندن هيثرو تعد من بين الرحلات الخمسة الأكثر خدمة للمسافات الطويلة عالميًّا.

وتمثل الرحلات الجوية الطويلة 4% فقط من الخدمات العالمية في شهر سبتمبر الجاري، على أساس تغطية 3000 ميل (4828 كم) أو أكثر.

ورصد الموقع رحلات المطارات الخمسة الأكثر خدمة للمسافات الطويلة في العالم، استنادًا إلى رحلات الطيران خلال الأسبوع الحالي.



المركز الخامس

وجاء في المركز الخامس على مستوى العالم، كل من رحلتي شيكاغو أوهير-لندن هيثرو، ونيوارك-هيثرو.

وأوضح الموقع أن لكل منهما 63 رحلة مغادرة أسبوعيًا (مزدوجة في كلا الاتجاهين) - تسع رحلات يوميًا - إلى ثاني أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا بالرحلات الجوية.

وبالنظر إلى مطاري أوهير وهيثرو، فإن الخطوط الجوية الأمريكية لديها أربع رحلات يومية (جميعها على متن طائرة بوينج 787-9)، وتسيّر الخطوط الجوية المتحدة ثلاث رحلات يوميًا (جميعها على متن طائرة 767-300ER ذات الـ 167 مقعدًا المميزة)، والخطوط الجوية البريطانية رحلتان يوميًا ( واحدة بواسطة A380، والأخرى بواسطة A330neo).

المركز الرابع



في المركز الرابع، تأتي رحلة دبي- هيثرو، حيث تُسيّر 64 رحلة أسبوعية وما يصل إلى 10 خدمات يومية.



وتعمل 3 شركات طيران، على هذا المسار هي:

طيران الإمارات والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط رويال بروناي الجوية.



وتسير طيران الإمارات 6 رحلات يوميًا، عبر طائراتها العملاقة A380، والتي سترتفع لاحقًا إلى 47 رحلة أسبوعيًا مع خدمة إضافية لطائرات 777-300ER)، حيث ستشغل الناقلة خدمة إضافية بمعدل خمس رحلات أسبوعياً إلى لندن هيثرو وذلك اعتباراً من 31 أكتوبر القادم وحتى 30 مارس 2024.

ثم بعد ذلك الخطوط الجوية البريطانية (19 طائرة أسبوعيًا؛ A380، 777-200ER، 787-9، 787-10 - ستصبح فيما بعد رحلتين يوميًا من طراز A380)؛ وخطوط رويال بروناي الجوية ثلاث مرات أسبوعيًا (787-8).

وبحسب الموقع فإن رويال بروناي تاريخيًا كانت أرخص رحلة بدون توقف بين مطاري هيثرو ودبي.

المركز الثالث



في المركز الثالث في سباق المسافات الطويلة، تأتي الرحلات بين مطاري نيويورك جون كنيدي وباريس شارل ديغول.والتي

تغطي مسافة 3635 ميلاً (5849 كم)، وهناك 82 رحلة أسبوعية - من 11 إلى 12 رحلة يوميًا، اعتمادًا على اليوم.

المركز الثاني



الطريق الطويل الثاني الأكثر خدمة في العالم هو لوس أنجلوس- هيثرو. يحتوي المسار الذي يبلغ طوله 5456 ميلاً (8870 كم) على 84 رحلة أسبوعية أو 12 رحلة يوميًا في الفترة التي تم فحصها، لذا فهو يتقدم بشكل هامشي جدًا على JFK-CDG.

المركز الأول

واحتل

مسار مطار جون كينيدي في نيويورك إلى مطار هيثرو، أكبر سوق للرحلات الطويلة في العالم.



ومع 157 رحلة أسبوعية، أي أكثر بنسبة 87% من الرحلة الثانية، هناك ما بين 22 إلى 23 رحلة مغادرة يوميًا في كل اتجاه.