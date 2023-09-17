كيم جونغ أون يغادر روسيا على متن «القطار المصفّح»

غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأحد، على متن قطاره المصفّح من شرق روسيا نحو الحدود الكورية الشمالية، وفق ما أفادت وكالات روسية، مختتما زيارة للبلاد بدأها الثلاثاء والتقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون غادر على متن قطار من محطة السكك الحديدية في مدينة أرتيوم في أقصى شرق روسيا مختتما زيارته إلى هناك.

وتزيد المسافة من أرتيوم إلى محطة خاسان على الحدود الروسية مع كوريا الشمالية على 200 كيلومتر.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية الحكومية فيديو يظهر كيم، الذي نادرا ما يغادر بلاده، وهو يسير على بساط أحمر باتجاه عربة القطار وسط موسيقى فرقة عسكرية ويلوح مودعا.

وأوضحت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف وسفير موسكو لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا وحاكم منطقة بريموري أوليج كوزيمياكو كانوا في وداع الزعيم الكوري الشمالي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية أن كيم ووزير الدفاع الروسي ناقشا أمورا عملية لتعزيز التعاون العسكري، فيما وصفته بيونجيانج بأنه يمثل "ذروة جديدة" للعلاقات الثنائية.

وخلال زيارته لروسيا التي استمرت أسبوعا التقى كيم بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء وناقشا مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون.