الأنــــمـاط الــتــعــلــيـــمــية

راشد ، طالب مزعج وكثير الحركة وكثيراً ما تحتج المعلمات على وجوده لا وبل تشتكين منه لأنه يزعج زملائه ومن كثرة حركته فإن وقت الحصة يضيع فقط في متابعة حركات راشد ! ولكن الغريب بالموضوع أن راشد هو كابتن فريق كرة القدم وبنفس الوقت مبدع في بعض المواد ومع بعض المعلمات فما هي الخلطة السحرية التي تتبعها تلك المعلمات ؟!



كثير من الزملاء والزميلات لا يدركون أن لكل طالب نمط معين يوافقه أكثر من غيره في التعلّم لذا فعلى المعلم المميز أن يختار النمط الأنسب لكل طالب حتى تكون كمية الفائدة من الحصة الصفية كبيرة وبعكس ذلك فإنه سوف يتم ظلم الطالب لأنه لن يتلقى التعليم المناسب له وعلى العكس ربما تصنفه المعلمات في هقل بعيد كل البعد عن الحالة الحقيقية له . فما هي الأنماط التعلمية ؟! وماهي أنواعها ؟! دعونا نتعرف إلى هذا المجال التربوي الكبير.



النمط التعليمي : هو طريقة التلقي عند الأطفال أي الطريقة التي يفضل فيها المتعلم أن يتلقى العلوم لذلك يجب اختيار النمط المناسب للطفل حتى يحقق أكبر استفادة .

النمط : هو كيف يستفيد الطالب من التعلم لأن لكل طالب طريقته الخاصة في اكتساب المعلومة .

فهناك طالب نعلّمه الكتابة مثلاً : من خلال الكتابة مباشرة وآخر من خلال المعجون والليجو والألعاب وآخر من خلال موسيقى وأنشودة وآخر من خلال تفريد التعليم وآخر من خلال اللعب وهكذا دواليك .

لذا فإن التعليم الاعتيادي الذي يعلّم جميع الطلبة بنفس الطريقة هو اسلوب لم يثبت نجاحه إطلاقاً فطالب متفوّق عند معلمة ما قد يصبح مهملاً وكسولاً لدى معلمة أخرى والعكس صحيح لأن النمط التعليمي للمعلمة الأولى وافق نمطه التعليمي بينما لم تنجح المعلمة الثانية في أن تكتشف نمطه التعليمي أو ربما لم يناسبه نمطها في الشرح والتدريس لذلك لم يتفوق بل وربما يتحول من ذلك الطالب المتفوق إلى ذلك الطفل المهمل والمزعج .

وأثبتت الدراسات بأن %70 من الطلبة الذين ينعتون بالكسولين هم ليسو كذلك وإنما هم طلبة لم يوافقهم نمط المعلمة التعليمي .

وأنماط التعلم متعددة حسب وجهة نظر العلماء فمنهم من اعتبرها ثلاثة ( بصري وحركي وسمعي ) ومنهم من ذهب إلى غير ذلك بأن ربطها بأنماط الذكاءات المتعددة وأنا أميل للتصنيف الأول.

النمط البصري :

هنا المتعلم يميل بأن يرى كل ما يتعلمه بعينيه حتى يتمكن من تخزين المعلومات وعادة ما ينجذب إلى الصور والرسومات والأقلام وعادة ما يتميز هذا الطفل بذاكرة قوية ويتذكر وجوه الأشخاص وملابسهم أكتر من أسمائهم ويحفظ الطرفين من أول مرة فتجد الطفل يحفظ بيت جدّه وطرقه وهو في سن مبكّرة .

وهنا يجب على المعلم وعلى الأهل الاعتماد على التعليم بالصور والمشاهد والرسم أكثر من التلقين والسماع والوصف اللفظي .



وعلى المعلم أن يستعين بــ :- الخرائط الذهبية وتحديد خطوط عريضة للمادة والرسومات المائية والمخططات وتقسيم السبورة أو الدفتر إلى أقسام رئيسية مستخدماً الألوان .

لأن الطالب هنا يميل لحفظ الأشكال والرسومات وتراه يلوّن الأشياء المهمة ويستمتع بتزيين صفحة الكتاب ويميل للهدوء الذي يرافقه الخيال الواسع .

كيف نتعرف إلى الطالب البصري : - يتابع تحركات المعلم ويهتم بمنظره ولباسه وهندامه ومكان جلوسه ويهتم بالملصقات الورقية ورسمات الجدار والألوان ويجب عند تعليم هذا الطالب استخدام الوسائل والرسومات والأفلام وعدم استخدام اسلوب المحاضرة وعند رواية قصة يجب أن يرافقها كتاب يضم صوراً أو فيلم مصوّر ويجب الابتعاد عن أسلوب السرد أو الحركة لأنه ليس من اهتمامتهم .

النمط السمعي :

يميل إلى الإستماع ويعتمد على حاسة السمع والتخزين لديه ويعتمد على التعليمات الشفهية أكتر من المكتوبة ويميل إلى التعلم عن طريق القصة والوصف ويستمتع جداً بالتحدث إلى الآخرين .

المتعلم السمعي غالباً ما يميل للموسيقى وهو متحدث مبدع ولديه ملكات لغوية كبيرة .

كيف نتعرف إلى الطالب السمعي : يتعلم من خلال الاستماع ، أحياناً تجده يكلّم نفسه ، يجب أن يستمع للشرح من الآخرين أو أن يشرح هو بنفسه ، يقلّد الأصوات ويجد صعوبة في التعبير الكتابي ، يدرس بأن يسمّع المادة جهراً ، يحب الخوض في المناقشات ويبدع في ذلك ولديه القدرة العالية على تكوين الصداقات وقيادة هذه العلاقات فالطالب السمعي هو طالب يتسم بالقيادة .



أفضل الطرق للتعليم هي أسلوب المحاضرة والكتب المسموعة ، وأسلوب القصة والمناقشات وتبادل الأدوار ويتقن العمل في المجموعات وغالباً ما يكون هو القائد .

النمط الحركي أو الحسي :

المتعلم هنا يتعلم بالحركة وأحياناً يشعر المعلمون بأنه طالب مزعج لديه فرط حركة وأحياناً ينعت بأن لديه

(AHDL)

لأنه يسبب إزعاجاً للمعلم بل وللمدرسة ككل إلا أنه طفل طبيعي وربما لديه قدرات عقلية كبيرة ولكن الخطأ تصنيفه ربما يظلمه لأنه يصنفه ضمن خانة طلبة النشاط الزائد وربما يتم تحويله إلى طبيب نفسي أو قسم إرشاد وهو ليس بحاجة لذلك .



كيف نميز المتعلم الحركي :

يحب الرياضة والحركة و يتعلم بالعمل واللمس ، يحب المختبر والليجو والمعجون ، لديه تآزر كبير بالحركة ويستخدم لغة الجسد للتعبير بدلاً من الكلام . ويتذكر الأحداث أكثر من كل ما يقرأ أو يدرس ، يعبر بيديه وحركة جسده ويميل لتمثيل القصص .

ويجب على المعلمين الإكثار من مقاطع الفيديو والقيام بالرحلات الميدانية وشرح المادة بالعمل والحركة ويجب على المعلمين إشغال هذا الطالب بأعمال إدارية كأن يكون مسؤول الحضور والغياب أو عقد مجلس طلبة ، وعلى المعلم الإكثار من التعلّم بالعمل والأشغال اليدوية والقص واللصق ، لأن هذا المتعلم لا يتعلم إلا بالعمل .

ويجب التركيز عليه في حصص التربية الرياضية والتربية المهنية لأنه غالباً ما سيبدع في هاتين المادتين .

وفي الختام أتمنى من جميع الزملاء المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور الكرام أخذ موضوع الأنماط التعليمية على محمل الجد ، لأنه قد يحدد مستقبل طفل ما ويوجهه بطريقة مميزة بل وربما يخرج أفضل ما لديه أو على النقيض ربما يخرج أسوء ما عنده . مستقبل الأطفال رهن باختيار طريقة التعليم المناسبة له لذا علينا الإبداع في اختيار تلك الطريقة .