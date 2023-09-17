فقط بـ 99.99 دينار ... خصومات مميزة لاشتراكات Rest Hills Gym & Sp

ويتضمن العرض توفير حمام تركي مجانا، عند الاشتراك الشامل في مرافق النادي، في الصالات الرياضية والمسبح الذي يتوفر فيه جاكوزي وساونا، وبـ 99 دينارا لمدة 3 أشهر.

وتتوفر في النادي، الذي يقع في فندق ريست هيلز – قرب إشارات التعليم العالي – شارع ياجوز، صالات رياضية ومسابح مع حمام تركي وساونا وجاكوزي مجهزة لاستقبال الزوار، مع كادر من المدربين الخبراء في مختلف المجالات.

ويقدم النادي عروضا متنوعة للاشتراك في مرافقه المختلفة، فضلا عن دورات متعددة للصغار والكبار، وبفترات منفصلة للرجال والنساء.

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