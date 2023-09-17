«جمارك دبي» تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية بـ 6.2 ملايين درهم

نجحت إدارة الاستخبارات الجمركية بجمارك دبي في إحباط تهريب 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 ملايين درهم عبر الشحن الجوي.

وتأتي هذه الضبطية في إطار استراتيجية الدائرة لحماية المجتمع من المخاطر الأمنية، والمساهمة في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، التي تعد واحدة من أهم المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد المقومات الجاذبة للاستثمار، باعتبار الجهات الجمركية هي خط الحماية الأول للمجتمع.

وتعود تفاصيل الضبطية إلى اشتباه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية تحتوي الشحنة الأولى على عدد 20 طرداً بوزن 460 كيلو جراماً وبتفتيش الشحنة وفتح الطرود تم العثور على مواد مخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33,284 حبة وتقدر قيمتها السوقية بنحو 1مليون درهم، وتحتوي

الشحنة الثانية على عدد 22 طرداً بوزن 520 كيلو جراماً، من الترامادول بعدد 175300 حبة، وتقدر قيمتها السوقية بنحو

5.25 ملايين درهم، وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة وأصحاب العلاقة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي وفق الأصول والإجراءات القانونية.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " تبنت جمارك دبي هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها 2021-2026، وهو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، عبر مواردها البشرية وأنظمتها الخاصة من خلال تعزيز الأمن وحماية المجتمع والاقتصاد، مشيراً إلى أن

دبي

أصبحت نموذجاً دولياً في التصدي لكافة أنواع وأشكال المواد المخدرة والممنوعة والمقيدة وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود للمحافظة على موقع الإمارة كمركز دولي للتجارة، ونقطة جذب عالمية للاستثمار والأعمال والمعيشة".



وثمن سعادته جهود أعضاء إدارة الاستخبارات الجمركية، وما يتمتعون به من حس أمني عالٍ تجاه الوطن والمواطنين والمقيمين فيه، وحرصهم على تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً، بتصديهم لمحاولات تهريب المواد المخدرة وحماية المجتمع والأفراد من مخاطرها وأضرارها وتأثيراتها المضاعفة على صحة وسلامة البشر والجوانب الاقتصادية والمجتمعية، سواء كانت هذه المواد متجهة إلى السوق المحلي أو إلى أي دولة أخرى عبر دبي.