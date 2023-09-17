«الممر الاقتصادي» خارطة جديدة للتجارة الدولية

شهدت قمة مجموعة العشرين الأخيرة في نيودلهي، إعلان مشروع الممر الاقتصادي العملاق ((العابر للقارات)) بين الهند وأوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب دولة الإمارات دوراً محورياً في إنجاز ذلك المشروع الذي يتألف من ممرين؛ هما ((الممر الشرقي))، يربط الهند مع الخليج العربي، و((الممر الشمالي)) يربط الأخير بأوروبا، عبر خطوط السكك الحديدية، والنقل البحري.

وينطلق المشروع بحراً من الهند إلى الإمارات، ثم براً خلال السعودية، ومنها إلى الأردن، فإسرائيل، عبر خط سكة حديد، ثم المحطة التالية بحراً، وصولاً إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا براً. ومن المقرر أن يشمل المشروع كذلك - بحسب صحيفة ((فايننشيال تايمز)) البريطانية- كابلاً بحرياً جديداً، وبنية تحتية لنقل الطاقة.

كما يحظى المشروع بدعم من الولايات المتحدة، التي تعد راعية ((الممر الاقتصادي))، والمستثمر به، فيما لا يشملها الممر، طبقاً للمعلومات التي نشرتها وكالة ((أسوشيتد برس)).

يُعول على ((الممر الاقتصادي)) في إحداث تغييرات على خارطة التجارة الدولية، مع تعزيز التنافسية، وإتاحة فرص واعدة للدول المشاركة وعديد من الدول الأخرى، حيث تنعكس الآثار المحتملة للمشروع عليها.

كما يُراهن على المشروع في زيادة الرخاء بين الدول المعنية من خلال زيادة تدفق الطاقة، والاتصالات الرقمية، فضلاً عن المساعدة في معالجة نقص البنية التحتية اللازمة للنمو في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك إسهامات المشروع في ((خفض التوترات في الشرق الأوسط))، طبقاً لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون فاينر.

دور إماراتي مؤثر

وبفضل موقعها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في مشروع ((الممر الاقتصادي))، لاسيما مع تمتعها بواحدة من أقوى شبكات الربط بالموانئ البحرية، وكذلك الاستثمارات الهائلة التي قامت بضخها على مدى العقود الماضية في قطاع الموانئ العملاقة، بما يُمكنها من خدمة حركة التجارة العالمية، وضمان التدفق السلس للتجارة. في هذا السياق، يصرح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، لـ((البيان))، إن مشروع ((الممر)) يعد فرصة اقتصادية استراتيجية لدولة الإمارات، ذلك أنه من المتوقع أن يغير طبيعة نقل البضائع بين الهند مروراً بالإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وصولاً إلى أوروبا، منوّهاً إلى أن مشروع ((الممر الاقتصادي)) حتماً سوف يغير نمط العلاقات بين هذه الدول أيضاً.

نجاح إماراتي

على جانب آخر، فإن مشروع الربط الاستراتيجي من خلال ((الممر الاقتصادي))، الذي تم إعلانه من الهند خلال القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي، ((يعد تأكيداً لنجاح السياسة الاقتصادية الدولية للإمارات، التي تعزز قوة الدولة الاستراتيجية ونفوذها العالمي)). ويضيف الجروان: ((حتماً سوف يكون مشروعاً منافساً، تلعب فيه دولة الإمارات (رمانة الميزان) في العلاقات الاقتصادية السياسية العالمية، وهو الدور الذي أجادت الدولة القيام به بكل احترافية))، منوّهاً إلى أن ((الولايات المتحدة تحتاج إلى توثيق وتقوية علاقتها مع حلفائها التاريخيين في المنطقة من خلال مشروع الممر المهم، بما يعطي المشروع صبغة عالمية)).

كذلك الهند نفسها تحتاج إلى تمرير بضائعها إلى منطقة مهمة هي الشرق الأوسط، وأوروبا، وحتى الولايات المتحدة، وقارة أفريقيا، بما يجعلها قادرة على أن تكون شريكاً مقبولاً بصورة مستدامة في هذه المناطق المهمة من العالم، خاصة أنها تمر من خلال أراضي الإمارات التي تؤدي دوراً مهماً ومحورياً (..)، وفق الجروان، الذي يختتم حديثه بالإشارة إلى أن ((الممر الاقتصادي)) يشكل صفقة ((فائز-فائز))، ما يجعله عملياً قابلاً للتطبيق.ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند خلال العامين الماضيين (2020 ــ 2022) بنسبة 84 %، مرتفعاً من 102.5 مليار درهم إلى 188.8 ملياراً العام الماضي. كما بلغ معدل النمو التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية (2013 ــ 2022) ما نسبته 18.2 %، من 159.72 مليار درهم إلى 188.8 ملياراً العام الماضي، لتصل إلى 1.41 تريليون خلال 10 سنوات. وتدعم الولايات المتحدة مشروع ((الممر الاقتصادي))، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وقد وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن هذه الخطوة بـ((التاريخية))، من شأنها أن توفر ((فرصاً لا نهاية لها للدول المعنية، ما يجعل التجارة وتصدير الطاقة النظيفة أسهل بكثير)). واعتبر بايدن أن المشروع ((سوف يسهم في جعل الشرق الأوسط أكثر استقراراً وازدهاراً)).

ووصفت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الرابط بأنه ((سيكون الأكثر مباشرة حتى الآن بين الهند، والخليج العربي، وأوروبا.. إنه جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات))، مبيّنة أن ((خط السكك الحديدية سيجعل التجارة بين الهند وأوروبا أسرع بنسبة 40 %)).

منافسة ((إيجابية))

من الناحية السياسية، يعتقد مراقبون بأن مشروع ((الممر الاقتصادي)) يمثل أهمية خاصة بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً في إطار منافستها مع الصين. إذ يعتقد أستاذ السياسة والشؤون الدولية في كلية ((وودرو ويلسون)) للشؤون العامة والدولية بجامعة ((برينستون))، أتول كوهلي، بأن ((الممر الاقتصادي)) الجديد ((لن يضر بالصين))، لكنه سوف يخلق ((منافسة)) أوسع مع بكين وطريق الحرير.

ويصرح كوهلي، وهو متخصص في الاقتصاد السياسي بالبلدان النامية، لـ((البيان))، إن ((الممر الاقتصادي)) الرابط بين الهند، وأوروبا، عبر منطقة الشرق الأوسط، المعروف بـ(IMEC)، يشكل أهمية خاصة بالنسبة لبقية دول العالم (ليس فقط بالنسبة للدول الأعضاء في ((الممر الاقتصادي)))، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط عموماً، وذلك في إشارة للإضافات الإيجابية المنتظرة التي يقدمها المشروع بالنسبة للتجارة العالمية.

أما بالنسبة للشرق الأوسط، فيرى أستاذ السياسة والشؤون الدولية في كلية ((وودرو ويلسون))، أن ((الممر الاقتصادي))، ((أمر جيد جداً)) في هذا السياق، (لتأثيراته المرتقبة على خارطة التجارة في المنطقة)، لاسيما مع تعدد المحاور، بما في ذلك طريق الحرير ((هذا أمر جيد.. طريقان أفضل من طريق واحد))، بما يعكس تعدد الفرص. ويهدف المشروع إلى تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة، والهيدروجين النظيف، عبر كابلات وخطوط أنابيب، وكذلك إنشاء خطوط للسكك الحديدية. كما يهدف أيضاً إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط، والنقل الرقمي للبيانات، من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري، وزيادة مرور البضائع، من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ.

بينما يساعد ممر السكك الحديدية، والشحن البحري والبري، في زيادة التجارة بين البلدان، ومن ذلك منتجات الطاقة، وهو توجه تستثمر فيه دولة الإمارات منذ التأسيس عبر بناء شراكات بناءة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز مشروعات التنمية.

وكان قد تم التوقيع على الاتفاق المبدئي، بين الإمارات، والولايات المتحدة، والسعودية، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا. فيما لم يتم تحديد جدول زمني بعد بخصوص تفاصيل إنجاز مشروع ((الممر الاقتصادي))، وتكلفته الإجمالية وتمويله، إلا أن التقديرات التي نقلتها تقارير إعلامية عن منسق الرئيس الأمريكي للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة، عاموس هوشستين، تشير إلى العام المقبل. فيما تم تحديد 60 يوماً بعد قمة مجموعة العشرين لتشكيل مجموعات عمل مشتركة للوقوف على خطة عمل المشروع.

يأتي ذلك في وقت تتوافر فيه أجزاء من البنية التحتية المطلوبة لإنجاز المشروع، في ضوء جاهزية بعض الدول المشاركة، لاسيما دولة الإمارات، لاستثمارها المبكر في تطوير البنية التحتية للقطاعات كافة، فضلاً عن تبنيها مشروعات واسعة في هذا الصدد.

شراكة استثمارية

من جانبه، يلفت الأكاديمي الأمريكي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية ((هاميلتون)) في نيويورك، آلان كفروني، في تصريح لـ((البيان))، إلى أن ((الممر الاقتصادي)) ينطلق من أساس ((الشراكة من أجل الاستثمار العالمي في البنية التحتية))، من خلال ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، مشيراً إلى الدور الفاعل لكل من الإمارات، والسعودية، وإسرائيل، (الدول المشاركة في ((الممر الاقتصادي)) من منطقة الشرق الأوسط)، وبدعم أمريكي، إلى جانب الهند، في هذا المشروع.

ويرى كفروني أن المشروع المشترك للسكك الحديدية والنقل البحري ((يعكس منطق تعميق التنافس الجيواقتصادي بين الولايات المتحدة والصين))، وقد وصف الرئيس الأمريكي، جو باين، المشروع بـ((الصفقة الكبيرة)).

يشار هنا إلى تصريحات مدير صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، التي قالت إن ((الممر الاقتصادي)) ينبغي أن ينخرط في روح الاقتصاد العالمي المتكامل)).

فيما يقول مسؤولون أمريكيون إن مشروع ((الممر الاقتصادي)) يهدف إلى ربط دول الشرق الأوسط عبر السكك الحديدية وربطها بالهند عبر الموانئ، ما يساعد على تدفق صادرات الطاقة والتجارة من منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا، وذلك بتقليص أوقات وتكاليف الشحن واستخدام الوقود.

دول الشرق الأوسط

إلى ذلك، يعزز مشروع ((الممر الاقتصادي))، الذي بدأ الإعداد له في يوليو 2022، مكانة دول منطقة الشرق الأوسط المشاركة وعلاقاتها الفاعلة مع الأطراف المختلفة، ويضيف مزيداً من الفرص كممر لوجيستي مؤثر، بالاستفادة من ما يتوافر من إمكانات بتلك الدول.

وطبقاً لمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، فإن البنية التحتية المتطورة سوف تعزز النمو الاقتصادي، وتساعد على جمع دول الشرق الأوسط معاً، وترسيخ المنطقة مركزاً للنشاط الاقتصادي. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قد علق على مشروع ((الممر الاقتصادي))، قائلاً: إن بلاده تلعب دوراً محورياً في مشروع دولي غير مسبوق، المشروع الذي من شأنه وضع البنى التحتية التي تربط آسيا بأوروبا، وسوف يحقق هذا الربط رؤية تعود إلى سنين طويلة والتي ستغير وجه الشرق الأوسط.

العساف لـ((البيان )): ((الممر)) يحقق ارتباطاً أوثق بأوروبا والهند

يقول الخبير الاقتصادي السعودي، سليمان العساف، لـ((البيان))، إن مشروع ((الممر الاقتصادي)) له أهمية كبيرة بالنسبة للسعودية ودول المبدأ والانتهاء والممر، التي ستكون ممراً لوجيستياً مهماً، بما يسهل ويسرع من عملية التصدير منها وإليها.

ويشير إلى أن مشروع ((الممر الاقتصادي)) من شأنه أن يجعل من المملكة مقراً عالمياً للوجيستيات والتخزين، ويضيف قيمة اقتصادية بما يفيد القطاعات الأخرى، علاوة على كونه يعزز ارتباطاً أقوى وأوثق سواء بأوروبا وحتى الهند، صاحبة الاقتصاد النامي المهم المتوقع أن يكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2030.

مصالح مشتركة

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد قال في كلمة له على هامش انعقاد فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الهندي، ((إن مشروع ((الممر الاقتصادي)) سوف يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على شركائنا من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة)). فيما يوضح الخبير الاقتصادي السعودي، أن مشروع ((الممر الاقتصادي)) من شأنه إضافة طرق بديلة للطرق التقليدية العالمية المعروفة، كما أنه سوف يعزز المكانة العالمية لبلاده.