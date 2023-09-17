«الشارقة الإسلامي» يتيح استخدام تطبيقه لذوي الإعاقة البصرية

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن نجاحه في مواءمة تطبيقه المصرفي للهواتف الذكية مع خدمة «قارئ الشاشة» ضمن قائمة الإضافات والتحسينات البرمجية الجديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية كأول خدمة من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

وجاءت هذه الخطوة بعد إجراء الأقسام التقنية المتخصصة في مصرف الشارقة الإسلامي مجموعة من اللقاءات والمداولات والتواصل المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية للتوصل إلى أفضل السبل التي تتيح لهم الحصول على خدمات مصرفية شاملة ومستقلة.

وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية في مصرف الشارقة الإسلامي: «‏انطلقت فكرة تقديم خدمات مصرفية جديدة لإخواننا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بعد قيام أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية بالتواصل مع المصرف من أجل إيجاد حل لمشكلة صعوبة استخدام التطبيقات التقنية التي تلبي احتياجاتهم المصرفية اليومية، كتحويل الأموال وغيرها من المعاملات المصرفية الرقمية».

‏وأضاف: «‏حرصاً من المصرف على خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عقدت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية اجتماعات فنية متعددة، واستأنست بآراء الكثيرين منهم للمساعدة في التوصل إلى أفضل الحلول التي تلبي احتياجاتهم في هذا المجال، وأسفر هذا التواصل عن توفير خدمة قارئ الشاشة لإخوتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ضمن التطبيق الذكي للمصرف، والتي نتوقع لها النجاح كونها الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات التي تلبي حاجة قطاع مهم من أبناء المجتمع، حيث يواصل المصرف انسجاماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة والخطط الحكومية العمل على تطبيق أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من صنع القرار ضمن مجتمع يحرص على استفادتهم من الفرص على قدم المساواة مع الآخرين».

اختبارات

وكانت إدارة الخدمات المصرفية الرقمية في ‏مصرف الشارقة الإسلامي قد أجرت العديد من الدراسات لمتطلبات الخدمة الجديدة مع تنظيم العديد من الاختبارات التجريبية بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، حيث أسهمت هذه التجارب في السرعة بإنجاز التوافقية المطلوبة لخدمة قارئ الشاشة في تطبيق المصرف الهاتفي لخدمة عملاء المصرف من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية لتمكينهم من إجراء كل معاملاتهم المصرفية عبر تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي في جميع الهواتف الذكية، وإمكانية التنقل في واجهة الخدمات المصرفية ضمن التطبيق الذكي بسهولة فائقة مع توفير الخصوصية والأمان.

وأثنت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على هذه المبادرة، وأشادت بالتعاون المثمر مع مصرف الشارقة الإسلامي وحرصه على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها نجاحه في مواءمة خدمة «قارئ الشاشة» على تطبيقه المصرفي عبر الهواتف الذكية.



وأكدت داليا عبدالمنعم، اختصاصية الإعاقة البصرية في مركز التدخل المبكر التابع للمدينة، أهمية توافقية ومواءمة خدمة «قارئ الشاشة» مع التطبيقات المصرفية في الهواتف الذكية من خلال تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم البنكية اعتماداً على أنفسهم.



وأوضحت أن المدينة تولي أهمية كبيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وهي تقدم خدماتها المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بدءاً من خدمات الكشف المبكر واستخدام جهاز «سبوت فيجن» للكشف عن المشاكل البصرية لدى الأطفال مبكراً في الحضانات والروضات.



كما تقدم المدينة خدمات التدريب الفردي لتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وخدمات الفصول التدريبية، وخدمات متابعة دمج الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في المدارس، إضافة إلى توعية المجتمع بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وكيفية التعامل الأمثل معهم.



وثمّن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأولياء أمورهم والعاملون معهم دور المصرف في تقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، وريادته المستمرة في تقديم مبادرات عاجلة لتسهيل تعاملاتهم المصرفية، الإلكترونية وغيرها، ما يعكس دعم وتشجيع مصرف الشارقة الإسلامي مثل هذه الممارسات الحضارية التي تعكس بدورها مستوى التقدم الحضاري الرقمي الذي وصلت إليه دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي دشن في عام 2008 أول جهاز صراف آلي من نوعه في الشرق الأوسط لمستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الحركية بنادي الثقة للمعاقين بالشارقة، وفي عام 2012 دشن المصرف أول جهاز صراف آلي في الشرق الأوسط للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً بالشارقة، وفي عام 2018 دشن المصرف أول جهاز صراف آلي على مستوى الشرق الأوسط يخدم مستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الحركية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كما قام بتدشين جهاز مماثل له في عام 2019 في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.