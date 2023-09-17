مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين A

تجري مطارات أبوظبي أكبر تجربة حية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)، بمشاركة ما يزيد على 6,000 متطوع من مجتمع أبوظبي وذلك في إطار استعداداتها المتسارعة لافتتاح المبنى في شهر نوفمبر المقبل.

وتقوم تجارب الاستعداد بدور حاسم في عمليات المحاكاة المصممة خصيصاً لاختبار مدى تحمل التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فعالية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى.

وشملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيل الوصول واستلام الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الجمارك.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: "يعتبر التزامنا بالتميز الدافع الرئيسي وراء مساعينا الرامية للاستعداد لافتتاح مبنى المسافرين (A)، حيث نركز من خلال هذه الاختبارات على إجراء تقييمات واسعة النطاق لضمان سرعة وكفاءة وتنفيذ العمليات".

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وسيتم ذلك بمشاركة المزيد من المتطوعين.