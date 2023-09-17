وزير التربية لن نتوانى في محاسبة المقصرين من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء

حريصون

على استمرار جولاتنا التفقدية

للتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة ورصد كافة التحديات





عبدالعزيز الفضلي



ضمن جهوده وجولاته التفقدية خلال الأيام السابقة في متابعة الميدان التربوي والوقوف على جاهزية المدارس لضمان انطلاقه مناسبة للعام الدراسي الجديد، قام وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، صباح اليوم، بجولة تفقدية على عدد من مدارس وزارة التربية للاطلاع والاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام لطلبة الصف الأول الابتدائي مع انطلاقة العام الدراسي 2024/2023.

وقال الوزير المانع في تصريح صحافي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: " يسرني أن أتقدم بالتهنئة إلى أولياء الأمور وأبنائي وبناتي الطلبة والطالبات في صفوف النقل والذين يباشرون دوامهم المدرسي غدا الاثنين على بدء مرحلة دراسية جديدة لهم، وجميع الأخوة والأخوات منتسبي وزارة التربية ، من الهيئتين التعليمية والإدارية، سائلا الله تعالى أن يكون هذا العام ، عامًا ناجحاً وموفقاً ، ومليئاً بالتميز والإنجاز ، بهمة وعزيمة ابنائي الطلبة والطالبات ، وبإرادة وتعاون كافة اخواني وأخواتي اعضاء الهيئة التعليمية، وإيمانهم في أهمية ترسيخ ثقافة تنمية واستثمار قدرات ومواهب الطلبة ، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم ، والعمل على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الابتكار و المشاركة بالأنشطة الإبداعية و المعرفية، وحثهم على التعلم الذاتي القائم على البحث والاكتشاف، من أجل بناء رأس المال البشري وتمكينه للمشاركة بدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".

وأشار المانع إلى أن التطوير في التعليم يبدأ من الميدان التربوي، بمشاركة وتعاون جميع عناصر العملية التعليمية، ومن هذا المنطلق أكد حرصه على استمرار جولاته التفقدية، والتي تشمل مجموعة الزيارات الميدانية إلى المدارس، لتلمس بشكل مباشر كافة قضايا وطموحات وملاحظات أهل الميدان التربوي ، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية، والتأكد من توافر كل الاحتياجات اللازمة ورصد كافة التحديات التي قد تطرأ تحت أية ظروف وإيجاد الحلول المناسبة لها ، ولن نتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، من أجل تصحيح الأوضاع وتحسين الأداء .

وأكد المانع أهمية العمل جنبا إلى جنب بروح الفريق الواحد، لتحقيق التكاملية في بناء وتطوير الخطط والاستراتيجيات لرفع جودة وكفاءة مكونات المنظومة التعليمية، مما سينعكس ايجابا على جودة مخرجات التعليم وفق تطلعات ورؤى دولة الكويت المستقبلية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية ستستقبل 423,251 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة منهم 41763 في مرحلة رياض الأطفال و159895 في المرحلة الابتدائية و129751 في المرحلة المتوسطة و91842 في المرحلة الثانوية موزعين على ما يقارب 875 مدرسة في كافة المناطق التعليمية المختلفة في التعليم العام.