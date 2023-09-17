ازدحام مروري خانق بالشدادية مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة جامعة الكويت

مع بداية أول يوم دوام لطلبة جامعة الكويت، شهدت بوابات الدخول للحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا خانقا امتد على طول الشارع لاسيما عند بوابة رقم

1 بالإضافة إلى ازدحام مروري خانق داخل الحرم الجامعي وعند مواقف السيارات

حيث استقبلت جامعة الكويت اليوم الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023.

وبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.