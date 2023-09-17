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ازدحام مروري خانق بالشدادية مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة جامعة الكويت

9/17/2023 5:19:45 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) الاء خليفه

مع بداية أول يوم دوام لطلبة جامعة الكويت، شهدت بوابات الدخول للحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية ازدحاما مروريا خانقا امتد على طول الشارع لاسيما عند بوابة رقم
1 بالإضافة إلى ازدحام مروري خانق داخل الحرم الجامعي وعند مواقف السيارات
حيث استقبلت جامعة الكويت اليوم الأحد ما يقارب 43500 طالب وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2024/2023.

وبلغ عدد الطلبة المستجدين 7533 طالباً وطالبة، موزعين على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، حيث تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي.

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