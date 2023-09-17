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سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

9/17/2023 5:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار بيع الذهب بمختلف عياراته في الأردن اليوم الأحد، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارًا للشراء منهم.


أما سعر بيع غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 34.9 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارًا للشراء منهم




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