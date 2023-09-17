سعر بيع غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الأحد



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارًا للشراء منهم.



أما سعر بيع غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 34.9 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارًا للشراء منهم







