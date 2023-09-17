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تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% خلال عام واحد

9/17/2023 5:15:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي، إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة بنسبة 57%، في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 جيجاوات.
أشار التقرير، إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة، لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
تضم المنطقة عدداً من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانيتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.


وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء.

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