منع الفيصلي من التمرين على ستاد عمان

قال عضو مجلس إدارة الفيصلي فراس الحياصات إن مراقب مباراة الفريق الأولى في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين ضد ناساف الاوزبكي والمكلف من الاتحاد الاسيوي منع الفريق من التدرب على ستاد عمان.

وبين حياصات في منشور له على فيسبوك أن المراقب المكلف من الاتحاد الاسيوي منع فريق الفيصلي من التمرين على ملعب ستاد عمان بحجة أن الملعب لا يحتمل أكثر من تمرين.

ويواجه الفيصلي ، مساء الاثنين ، نظيره ناساف الاوزبكي في أولى مباريات الفريقين في دوري ابطال اسيا.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للفيصلي في البطولة.