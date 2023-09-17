منع الفيصلي من التمرين على ستاد عمان
التاريخ
9/17/2023 5:14:57 AM
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قال عضو مجلس إدارة الفيصلي فراس الحياصات إن مراقب مباراة الفريق الأولى في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين ضد ناساف الاوزبكي والمكلف من الاتحاد الاسيوي منع الفريق من التدرب على ستاد عمان.
وبين حياصات في منشور له على فيسبوك أن المراقب المكلف من الاتحاد الاسيوي منع فريق الفيصلي من التمرين على ملعب ستاد عمان بحجة أن الملعب لا يحتمل أكثر من تمرين.
ويواجه الفيصلي ، مساء الاثنين ، نظيره ناساف الاوزبكي في أولى مباريات الفريقين في دوري ابطال اسيا.
وتعتبر هذه المشاركة الأولى للفيصلي في البطولة.رياضة أضف تعليقكRadio Al-Balad
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