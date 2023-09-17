السفير السويسري في الأردن يزور مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا

السفير السويسري في الأردن يزور مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا
التاريخ
9/17/2023 5:14:56 AM
(MENAFN- Amman Net) قامت سعادة السفير السيدة إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا لدى الأردن والعراق، بزيارة مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا في عمان، الأردن. وكان في استقبالها السيد أولاف بيكر، مدير شؤون الأونروا في الأردن، وسعادة. م. رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية. وتضمنت الزيارة جولة في مركز تدريب عمان التابع للأونروا، حيث تم إطلاعها على التدريب المهني الذي تقدمه الأونروا للشباب من لاجئي فلسطين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تخرج 4,655 طالبا من مراكز تدريب الأونروا في الأردن، ومن بينهم 75% من الطالبات حصلن على عمل خلال سنة واحدة من التخرج.
وعلقت سعادة السيدة إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا لدى الأردن والعراق، على أهمية هذه الزيارة قائلة:
"أعداد الطلاب المتخرجين مثيرة للإعجاب وتتحدث عن نفسها. أشكركم على عملكم المهم والخدمات التي تقدمونها لدعم لاجئي فلسطين في الأردن."
تقوم سويسرا حاليًا بإعارة مستشار النوع الاجتماعي إلى مكتب الأونروا الإقليمي في الأردن لتعزيز تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في سياسات الأونروا بحيث يتمتع كل من النساء والرجال بفرص متساوية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومؤخراً، قامت سويسرا بتمويل مشروع "تعزيز فرص العمل للشباب من لاجئي فلسطين في مجال التكنولوجيا الرقمية لزيادة فرص كسب العيش" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب لزيادة قابليتهم للتوظيف، وفرص المساهمة بشكل عام في الاقتصاد الأردني. ويبقى هذا الالتزام متسقا مع هدف الأونروا الشامل المتمثل في إثراء البيئة التعليمية لطلبة لاجئي فلسطين الذين وجدوا ملجأ في الأردن.
وأعرب السيد بيكر عن تقديره للدعم المتنوع والكبير الذي يقدمه الاتحاد السويسري للأونروا من خلال المساهمات في ميزانية البرامج والنداءات الطارئة، قائلاً:
"أود أن أعرب عن امتناننا العميق لسويسرا على دعمها وتضامنها الثابت مع الأونروا ولاجئي فلسطين. إن تفانيها في تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وسبل العيش لمجتمعات اللاجئين كان رائعاً. وهذا دليل على الالتزام بتمكين اللاجئين الشباب. "، وتعزيز فرص توظيفهم، والمساهمة في الاقتصاد المحلي وبشكل عام، في حياة أكثر كرامة. نحن نقدر هذه الشراكة لإثراء البيئة التعليمية للطلاب من لاجئي فلسطين في الأردن. معا، نحن نحدث فرقا ملموسا في حياتهم ".
أكدت سويسرا مساهمتها السنوية بمبلغ 20 مليون فرنك سويسري لموازنة الأونروا البرامجية للأعوام 2023-2024. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، أعلنت سويسرا عن زيادة قدرها 2,2 مليون فرنك سويسري لميزانيتها البرامجية في مؤتمر التعهدات الذي عقدته الوكالة في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى مليون فرنك سويسري للنداء الطارئ في لبنان.
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ملاحظات للمحررين
- تدير الأونروا سبع مدارس في مخيم عمان الجديد تستوعب 6,494 طالبا من الصفوف 1 إلى 10، ومركزا صحيا واحدا يخدم أكثر من 43,000 لاجئ فلسطيني.
- يوفر برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الأردني، الذي تأسس عام 1953، التدريب شبه المهني والمهني (التجاري) في مركزين للتدريب يقعان في عمان: مركز تدريب وادي السير (WSTC) ومركز تدريب عمان (ATC)
- توفر WSTC ست دورات فنية و27 دورة مهنية ويقدم ATC تسعة دورات فنية ودورة مهنية واحدة.
- تأسست كلية العلوم التربوية والآداب التابعة للأونروا في عمان في أيلول/سبتمبر 1993 لتوفير تعليم المعلمين قبل وأثناء الخدمة على مستوى التعليم العالي.
- وفي الأردن، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 47 في المائة.
- يحصل 90% من خريجي الأونروا في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن على عمل بعد التخرج.
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