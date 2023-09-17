السفير السويسري في الأردن يزور مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا

وأعرب السيد بيكر عن تقديره للدعم المتنوع والكبير الذي يقدمه الاتحاد السويسري للأونروا من خلال المساهمات في ميزانية البرامج والنداءات الطارئة، قائلاً:

"أود أن أعرب عن امتناننا العميق لسويسرا على دعمها وتضامنها الثابت مع الأونروا ولاجئي فلسطين. إن تفانيها في تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وسبل العيش لمجتمعات اللاجئين كان رائعاً. وهذا دليل على الالتزام بتمكين اللاجئين الشباب. "، وتعزيز فرص توظيفهم، والمساهمة في الاقتصاد المحلي وبشكل عام، في حياة أكثر كرامة. نحن نقدر هذه الشراكة لإثراء البيئة التعليمية للطلاب من لاجئي فلسطين في الأردن. معا، نحن نحدث فرقا ملموسا في حياتهم ".

أكدت سويسرا مساهمتها السنوية بمبلغ 20 مليون فرنك سويسري لموازنة الأونروا البرامجية للأعوام 2023-2024. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، أعلنت سويسرا عن زيادة قدرها 2,2 مليون فرنك سويسري لميزانيتها البرامجية في مؤتمر التعهدات الذي عقدته الوكالة في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى مليون فرنك سويسري للنداء الطارئ في لبنان.

ينتهي-

ملاحظات للمحررين

- تدير الأونروا سبع مدارس في مخيم عمان الجديد تستوعب 6,494 طالبا من الصفوف 1 إلى 10، ومركزا صحيا واحدا يخدم أكثر من 43,000 لاجئ فلسطيني.

- يوفر برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الأردني، الذي تأسس عام 1953، التدريب شبه المهني والمهني (التجاري) في مركزين للتدريب يقعان في عمان: مركز تدريب وادي السير (WSTC) ومركز تدريب عمان (ATC)

- توفر WSTC ست دورات فنية و27 دورة مهنية ويقدم ATC تسعة دورات فنية ودورة مهنية واحدة.

- تأسست كلية العلوم التربوية والآداب التابعة للأونروا في عمان في أيلول/سبتمبر 1993 لتوفير تعليم المعلمين قبل وأثناء الخدمة على مستوى التعليم العالي.

- وفي الأردن، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 47 في المائة.

- يحصل 90% من خريجي الأونروا في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن على عمل بعد التخرج.