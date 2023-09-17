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السفير السويسري في الأردن يزور مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا

9/17/2023 5:14:56 AM
(MENAFN- Amman Net) قامت سعادة السفير السيدة إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا لدى الأردن والعراق، بزيارة مخيم عمان الجديد ومركز تدريب عمان التابع للأونروا في عمان، الأردن. وكان في استقبالها السيد أولاف بيكر، مدير شؤون الأونروا في الأردن، وسعادة. م. رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية. وتضمنت الزيارة جولة في مركز تدريب عمان التابع للأونروا، حيث تم إطلاعها على التدريب المهني الذي تقدمه الأونروا للشباب من لاجئي فلسطين. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تخرج 4,655 طالبا من مراكز تدريب الأونروا في الأردن، ومن بينهم 75% من الطالبات حصلن على عمل خلال سنة واحدة من التخرج.
وعلقت سعادة السيدة إميليا جورجييفا، سفيرة سويسرا لدى الأردن والعراق، على أهمية هذه الزيارة قائلة:
"أعداد الطلاب المتخرجين مثيرة للإعجاب وتتحدث عن نفسها. أشكركم على عملكم المهم والخدمات التي تقدمونها لدعم لاجئي فلسطين في الأردن."
تقوم سويسرا حاليًا بإعارة مستشار النوع الاجتماعي إلى مكتب الأونروا الإقليمي في الأردن لتعزيز تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في سياسات الأونروا بحيث يتمتع كل من النساء والرجال بفرص متساوية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومؤخراً، قامت سويسرا بتمويل مشروع "تعزيز فرص العمل للشباب من لاجئي فلسطين في مجال التكنولوجيا الرقمية لزيادة فرص كسب العيش" والذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للشباب لزيادة قابليتهم للتوظيف، وفرص المساهمة بشكل عام في الاقتصاد الأردني. ويبقى هذا الالتزام متسقا مع هدف الأونروا الشامل المتمثل في إثراء البيئة التعليمية لطلبة لاجئي فلسطين الذين وجدوا ملجأ في الأردن.

وأعرب السيد بيكر عن تقديره للدعم المتنوع والكبير الذي يقدمه الاتحاد السويسري للأونروا من خلال المساهمات في ميزانية البرامج والنداءات الطارئة، قائلاً:

"أود أن أعرب عن امتناننا العميق لسويسرا على دعمها وتضامنها الثابت مع الأونروا ولاجئي فلسطين. إن تفانيها في تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين وسبل العيش لمجتمعات اللاجئين كان رائعاً. وهذا دليل على الالتزام بتمكين اللاجئين الشباب. "، وتعزيز فرص توظيفهم، والمساهمة في الاقتصاد المحلي وبشكل عام، في حياة أكثر كرامة. نحن نقدر هذه الشراكة لإثراء البيئة التعليمية للطلاب من لاجئي فلسطين في الأردن. معا، نحن نحدث فرقا ملموسا في حياتهم ".

أكدت سويسرا مساهمتها السنوية بمبلغ 20 مليون فرنك سويسري لموازنة الأونروا البرامجية للأعوام 2023-2024. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2023، أعلنت سويسرا عن زيادة قدرها 2,2 مليون فرنك سويسري لميزانيتها البرامجية في مؤتمر التعهدات الذي عقدته الوكالة في وقت سابق من هذا العام، بالإضافة إلى مليون فرنك سويسري للنداء الطارئ في لبنان.
ينتهي-
ملاحظات للمحررين
- تدير الأونروا سبع مدارس في مخيم عمان الجديد تستوعب 6,494 طالبا من الصفوف 1 إلى 10، ومركزا صحيا واحدا يخدم أكثر من 43,000 لاجئ فلسطيني.
- يوفر برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني الأردني، الذي تأسس عام 1953، التدريب شبه المهني والمهني (التجاري) في مركزين للتدريب يقعان في عمان: مركز تدريب وادي السير (WSTC) ومركز تدريب عمان (ATC)
- توفر WSTC ست دورات فنية و27 دورة مهنية ويقدم ATC تسعة دورات فنية ودورة مهنية واحدة.
- تأسست كلية العلوم التربوية والآداب التابعة للأونروا في عمان في أيلول/سبتمبر 1993 لتوفير تعليم المعلمين قبل وأثناء الخدمة على مستوى التعليم العالي.
- وفي الأردن، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 47 في المائة.
- يحصل 90% من خريجي الأونروا في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن على عمل بعد التخرج.

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