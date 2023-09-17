آلية توزيع 1000 مقعد طب بالجامعات الأردنية الرسمية

آلية توزيع 1000 مقعد طب بالجامعات الأردنية الرسمية
التاريخ
9/17/2023 5:14:55 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب بأن العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في تخصص الطب البشري في كل جامعة سيتم توزيعه وفقاً للمكرمات الملكية السامية الأربع، إضافةً إلى التخصيصات الأخرى التي تتضمنها السياسة العامة للقبول الصادرة عن مجلس التعليم العالي.
وبين الخطيب، أنه وبعد ان أقر مجلس التعليم العالي قبول (1000) ألف طالب وطالبة في تخصص الطب البشري في الجامعات الأردنية الرسمية الست (الأردنية، اليرموك، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، البلقاء التطبيقية) للعام الجامعي القادم 2023-2024، حيث يخصم من هذا العدد نسبة 20 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة، و5 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، و5 ٪ تُخصص للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدين)، إضافة إلى 5 ٪ تُخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية (سعودية، بحرينية، مصرية..وغيرها)، و(72) مقعدا تُخصص للطلبة أوائل المحافظات حيث يخصص لكل محافظة (6) ستة مقاعد موزعة بواقع مقعد واحد في كل جامعة رسمية. اضافة الى (6) ستة مقاعد تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و(1) مقعد واحد فقط يُخصص للطلبة مرضى السرطان، و(1) مقعد واحد فقط يُخصص للطلبة ذوي الإعاقة، في حين ما يتبقى من هذا العدد يكون فإنه يُخصص للتنافس الحر.
وقال الخطيب، إن الأعداد التي يتم زيادتها إلى هذا العدد (أي أنها أعداد تقبل زيادة على العدد المقرر) فهي 10 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة. والمقاعد المخصصة للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية من داخل ومن خارج المملكة (البريطانية، الأمريكية، التركية، البكالوريا الدولية.. وغيرها)، حيث يقوم مجلس التعليم العالي سنوياً بتخصيص مقاعد لهم بناءً على عدد المتقدمين من كل شهادة. وهي المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
كما تخصص 30 ٪ للطلبة المقبولين في البرنامج الموازي و25 ٪ تُخصص للطلبة غير الأردنيين المقبولين في البرنامج الدولي و15 ٪ تُخصص للطلبة أبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء الإداريين العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية، اضافة الى الطلبة المقبولين ضمن الاتفاقيات المختلفة.
وأكد الخطيب أن ما ينطبق على تخصص الطب البشري ينطبق على جميع التخصصات المطروحة للقبول في طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، مضيفاً بأن هذه التفاصيل موجودة ضمن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس وهي منشورة بكل شفافية على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وكل من يرغب بالإطلاع عليها يمكنه ذلك من خلال الرابط التالي:
"الدستور"
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