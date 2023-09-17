آلية توزيع 1000 مقعد طب بالجامعات الأردنية الرسمية

وبين الخطيب، أنه وبعد ان أقر مجلس التعليم العالي قبول (1000) ألف طالب وطالبة في تخصص الطب البشري في الجامعات الأردنية الرسمية الست (الأردنية، اليرموك، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، البلقاء التطبيقية) للعام الجامعي القادم 2023-2024، حيث يخصم من هذا العدد نسبة 20 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية المختلفة، و5 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين، و5 ٪ تُخصص للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأردنية في سنوات سابقة بما فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدين)، إضافة إلى 5 ٪ تُخصص للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة عربية (سعودية، بحرينية، مصرية..وغيرها)، و(72) مقعدا تُخصص للطلبة أوائل المحافظات حيث يخصص لكل محافظة (6) ستة مقاعد موزعة بواقع مقعد واحد في كل جامعة رسمية. اضافة الى (6) ستة مقاعد تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات، و(1) مقعد واحد فقط يُخصص للطلبة مرضى السرطان، و(1) مقعد واحد فقط يُخصص للطلبة ذوي الإعاقة، في حين ما يتبقى من هذا العدد يكون فإنه يُخصص للتنافس الحر.

وقال الخطيب، إن الأعداد التي يتم زيادتها إلى هذا العدد (أي أنها أعداد تقبل زيادة على العدد المقرر) فهي 10 ٪ تُخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة. والمقاعد المخصصة للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية من داخل ومن خارج المملكة (البريطانية، الأمريكية، التركية، البكالوريا الدولية.. وغيرها)، حيث يقوم مجلس التعليم العالي سنوياً بتخصيص مقاعد لهم بناءً على عدد المتقدمين من كل شهادة. وهي المقاعد المخصصة للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

كما تخصص 30 ٪ للطلبة المقبولين في البرنامج الموازي و25 ٪ تُخصص للطلبة غير الأردنيين المقبولين في البرنامج الدولي و15 ٪ تُخصص للطلبة أبناء أعضاء هيئة التدريس وأبناء الإداريين العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية، اضافة الى الطلبة المقبولين ضمن الاتفاقيات المختلفة.

وأكد الخطيب أن ما ينطبق على تخصص الطب البشري ينطبق على جميع التخصصات المطروحة للقبول في طلب القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس، مضيفاً بأن هذه التفاصيل موجودة ضمن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية لمرحلة البكالوريوس وهي منشورة بكل شفافية على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وكل من يرغب بالإطلاع عليها يمكنه ذلك من خلال الرابط التالي:

"الدستور"

