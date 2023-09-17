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توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

9/17/2023 5:14:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجمع ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية جديدة، خلال جلسة عصف ذهني، نظمتها غرفة تجارة عمّان، على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية، ليرتفع عدد القطاعات التي اتفق ممثليها على تحديد ساعات الدوام إلى 8 قطاعات تجارية هامة.
ومَثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلون عن قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة، وقطاع المجوهرات، وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وتجار مواد التجميل والاكسسوارات، وتجار الألعاب.


وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية جيدة، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية.
وتوافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.

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