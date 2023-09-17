توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان
التاريخ
9/17/2023 5:14:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أجمع ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية جديدة، خلال جلسة عصف ذهني، نظمتها غرفة تجارة عمّان، على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة طيلة أيام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية، ليرتفع عدد القطاعات التي اتفق ممثليها على تحديد ساعات الدوام إلى 8 قطاعات تجارية هامة.
ومَثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلون عن قطاع الألبسة والاحذية والاقمشة، وقطاع المجوهرات، وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، وتجار مواد التجميل والاكسسوارات، وتجار الألعاب.
وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية جيدة، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية.
وتوافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.
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