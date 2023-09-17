توافق بين 8 قطاعات .. مستجدات تحديد ساعات إغلاق المحال التجارية في عمّان

وأكد غالبية الحضور أن تنظيم أوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين إلى أن تحديد ساعات العمل له آثار اقتصادية جيدة، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية. وتوافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري.

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