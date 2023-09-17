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فلسطين: نواجه صعوبات بحصر أعداد المفقودين والناجين جراء إعصار ليبيا

9/17/2023 5:14:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن هناك صعوبات حقيقية بحصر أعداد المفقودين والناجين من الجالية الفلسطينية جراء الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا قبل أيام.


وأوضحت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الأحد، أن الوزارة تحتاج مزيدا من الوقت حتى تتمكن من الحصول على معلومات دقيقة بشأن أعداد من وجدوا أحياء وأعداد المفقودين حتى الآن، مشيرة إلى أنه يتعذر حتى اللحظة إجراء أية فحوصات حمض النووي لمئات الجثث التي يقذفها البحر، مما يزيد من صعوبة التعرف على أصحابها.


وأوضحت على لسان المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك أن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، خاصة وأن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها.
وأكد أن 23 ضحية حتى الآن في صفوف الفلسطينيين، وعشرات الأُسر لازالت في عِداد المفقودين.

وفا


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