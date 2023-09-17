غوتيريش يبحث مع وزير الخارجية الأميركي قضايا دولية مٌلحة



وحسب بيان صحفي أميركي، اليوم الأحد، ناقش بلينكن وغوتيريش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك مبادرة حبوب البحر الأسود، وأوكرانيا، والوضع الأمني في هايتي.



كما ناقشا "أولويات الولايات المتحدة في الجمعية العامة، بما في ذلك تعزيز المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديث الأمم المتحدة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، والجهود لتعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".



وتبادل الوزير الأميركي مع غوتيريش "معلومات حول الأحداث الجانبية التي استضافتها الولايات المتحدة والتي ركزت على معالجة تهديد المخدرات الاصطناعية، وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستفادة من رأس المال الخاص المشروعات البنية التحتية الكبرى".



بدوره ، أعرب بلينكن، عن شكره لغوتيريش على"جهوده لضمان أسبوع مثمر رفيع المستوى" والذي يبدأ الثلاثاء المقبل.



بترا