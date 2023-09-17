للراغبين باقتناء ليرات الذهب .. اليكم سعر البيع بالاردن اليوم الأحد

للراغبين باقتناء ليرات الذهب .. اليكم سعر البيع بالاردن اليوم الأحد
التاريخ
9/17/2023 5:14:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم الأحد ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً ، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا .
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 محلياً اليوم ، حيث بلغ 39.3 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.6 للشراء منهم .
MENAFN17092023000208011052ID1107083746
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.