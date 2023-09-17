شركة ميناء حاويات العقبة تصدر النسخة الثانية عشرة من تقرير الاستدامة السنوي للعام 2022



ويبين التقرير جهود الشركة المتعلقة بالتزامها الراسخ لتقديم تجربة مينائية متكاملة ومتميزة لعملائها، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءتها التشغيلية. وكانت الشركة قد أعلنت عن رؤيتها المستقبلية لمدينة العقبة، كاشفة عن خططها الطموحة بالتعاون مع الشركة الأم المشغلة لها، شركة "إي بي إم تيرمينالز، والمنطوية على تمديد الشراكة لمدة 15 عاماً إضافياً.

ويبرز التقرير الأنشطة الاستثمارية التي قامت بها الشركة؛ حيث واصلت ضخ الاستثمارات في أحدث التقنيات والمعدات المتطورة لتحسين الكفاءة التشغيلية ولتطوير العمليات لتقليل الأثر البيئي.

ووفقاً للتقرير، فقد عززت الشركة حجم المناولة لديها، مسجلة 852,554 حاوية مكافئة كإجمالي حجم مناولة، مقارنة بـ765,662 حاوية مكافئة كما في نهاية العام 2021.



وبحسب التقرير، وانبثاقاً من أحد محاور استراتيجيتها للاستدامة، والمتمثل بتقليص بصمتها الكربونية، فقد أقرت الشركة استراتيجية شاملة للتخلص من الكربون، أعلنت عنها في حينه، متضمنة أهدافاً عدة تسعى معها لتخفيض إجمالي الانبعاثات بنسبة 70% بحلول العام 2030، وصولاً لما نسبته صفر% بحلول العام 2040.

وفي سياق متصل، فقد عززت الشركة خطواتها الهادفة للاستثمار في حلول مواجهة التغير المناخي، حيث انخرطت في تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتقليل استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على أنظمة ومشاريع الطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة، وذلك لتغطية جزء كبير من احتياجاتها الطاقية السنوية من خلال مصادر متجددة. وقد نالت الشركة مع تنوع جهودها وبرامجها البيئية خلال العام الماضي 2022 وللمرة الثالثة على التوالي، شهادة مراجعة نظام الإدارة البيئية الخاصة بالموانئ PERS، والممنوحة لها من قِبَل منظمة الموانىء الأوروبية (ESPO).



وحول إصدار التقرير، قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، هارالد نيجوف: "سعداء بالإصدار الثاني عشر من تقريرنا السنوي للاستدامة، والذي يظهر مدى التزامنا المستمر بمبادئ وفعاليات الاستدامة والشوط الكبير الذي قطعناه. فخورون بما أحرزناه من تقدّم في هذا المجال، مع التزام شديد وخطط كفؤة نواصل عبرها الابتكار والتحديث للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة."



وفي ما يتعلق بطاقاتها البشرية التي توليها اهتماماً كبيراً، خاصة من حيث تطويرها وتعزيز كفاءتها وتفعيل مشاركتها، فقد حققت الشركة حسب أرقام التقرير إنجازاً هاماً؛ بأن حظي ما نسبته 100% من موظفيها بتقييم سنوي لأدائهم، مسجلة رقماً قياسياً لمشاركتهم ورضاهم بلغ قدره 4.14 درجة على مؤشر المشاركة والرضى. وتؤكد استراتيجية التحول التي تتبناها الشركة في طريقة العمل لديها، على أنها تعتبر موظفيها أهم أصولها الأكثر قيمة، مما أسفر عن تمكين قوة عاملة شديدة التحفيز والتفاني.

هذا ووفرت الشركة من خلال استراتيجيتها بما انطوت عليه من برامج، مجموعة متنوعة من فرص التدريب التي أتاحتها أمام الموظفين، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات التدريب المنفذة بمقدار ستة أضعاف، مشتملة على مزيج من البرامج الداخلية والخارجية وورش العمل، التي غطت العديد من المواضيع مثل إدارة الرافعات، وإدارة المخزون، والتخطيط، وغيرها.

ومع برامج استراتيجيتها، فقد أثرت الشركة سجلها من حيث الإدارة المتميزة لطاقاتها البشرية التي تؤمن بأن الاستثمار بها وتحقيق رضاها هو الطريق المؤدي لتعزيز وتنمية أعمالها، وخلق القيمة المضافة لعملائها، بما يدعم مساعيها لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة عالمية متميزة.



وفي ما يتعلق بمنظومتها للصحة والسلامة المهنية، والتي تواصل وضعها في أعلى قائمة أولوياتها، فقد نجحت الشركة خلال العام 2022 في الحفاظ على معدلات سلامة لا تضاهى، بواقع صفر وفيات، إلى جانب تعزيز البيئة الآمنة بتعزيز الوعي بمبادئ وقواعد الصحة والسلامة، من خلال إشراك ما نسبته 100% من طاقاتها البشرية والمقاولين الخارجيين في تدريبات شاملة حول هذه المبادئ والقواعد. وكجزء من التزامها المتواصل بتعزيز القدرة على الاستجابة للطوارئ، فقد تعاونت الشركة مع العديد من الأجهزة الحكومية والأطراف المعنية لتنفيذ العديد من التمارين الشاملة في إطار احتفالها بيوم السلامة العالمي، إلى جانب مشاركتها في برنامج تبادل المعرفة مع ميناء "إي بي إم تيرمينالز البحرين" الذي توَاَصل على مدار شهر كامل. وكمحصلة لمختلف مبادراتها المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، فقد تمكنت الشركة من الارتقاء بمعاييرها في هذا المجال والانتقال بها إلى آفاق أكثر تقدماً، معززة بيئة عملها الآمنة والصحية لجميع الأطراف المعنية بأعمالها.



وعلى مستوى مسؤوليتها المؤسسية المجتمعية، فقد واصلت الشركة كما أظهر التقرير التزامها الشديد تجاه تنمية وتمكين المجتمع المحلي لمدينة العقبة، مسهمةً في إحداث المزيد من الفوارق والتأثيرات الإيجابية، وذلك عبر قائمة من المبادرات التي ركزت معها على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في: التعليم، والصحة، والحفاظ على البيئة. وكانت الشركة قد انخرطت في العام 2022 في 10 مبادرات للعمل المجتمعي المؤسسي، ما رفع من حجم استثماراتها في العمل المجتمعي بنسبة بلغت 38%، مسجلة مشاركة واسعة من قبل موظفيها المتطوعين بواقع 543 متطوعاً لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج، بالإضافة لمواصلة التعاون الاستراتيجي مع شبكة شركائها من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مؤسسة الحسين للسرطان وتكية أم علي.



وإذ ترسي الشركة معياراً جديداً لعمليات الموانئ المستدامة والكفؤة، فإنها تواصل خطاها نحو تعزيز والارتقاء بمكانتها لتظل المركز التجاري الرائد الأخضر على مستوى الأردن والمنطقة، الذي يتميز بما يقدمه من تجارب مينائية متفوقة، وبما يقوم به من مبادرات ذات أبعاد تنموية تسهم في ازدهار المجتمع الذي يحتضن أعمالها.



وللاطلاع على تقرير الاستدامة الثاني عشر لشركة ميناء حاويات العقبة، يرجى زيارة الرابط: Sustainability - Aqaba Container Terminal(act.com.jo)