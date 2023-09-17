انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار
التاريخ
9/17/2023 5:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.
وحسب موقع poweroutage.ca لا يزال حوالي 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك.
وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي ضرب مقاطعة نوفا سكوتيا يوم السبت. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.
روسيا اليوم
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