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انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

9/17/2023 5:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرقي كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.


وحسب موقع poweroutage.ca لا يزال حوالي 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك.


وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي ضرب مقاطعة نوفا سكوتيا يوم السبت. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.

روسيا اليوم


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