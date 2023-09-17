انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار



وحسب موقع poweroutage.ca لا يزال حوالي 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك.



وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي ضرب مقاطعة نوفا سكوتيا يوم السبت. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.

روسيا اليوم