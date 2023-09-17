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القبض على راكب حاول فتح باب طائرة في أمريكا

9/17/2023 5:14:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قبضت الشرطة الأمريكية على راكب حاول فتح باب طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز.
وشوهد الراكب، الذي كان في الدرجة الأولى، وهو يهاجم سلة الوجبات الخفيفة بصورة غريبة، أثناء رحلة الطائرة من أتلانتا إلى سياتل.


وأكد راكب كان على متن الطائرة أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة، مشيراً إلى أنه أيضاً هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.


وقال الراكب: ((الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده)).

وأضاف: ((لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلاً عقلياً))، لافتاً إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.


وأوضح راكب آخر أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكداً أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.

البيان

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