القبض على راكب حاول فتح باب طائرة في أمريكا



وأكد راكب كان على متن الطائرة أنه رأى الرجل يحاول فتح أحد أبواب الطائرة، مشيراً إلى أنه أيضاً هاجم مضيفة قبل أن يتم تقييده.



وقال الراكب: ((الخبر السار أن الجميع في الدرجة الأولى وقفوا للمساعدة على إيقاف الرجل، لقد ضرب مضيفة طيران، وتم تقييده)).

وأضاف: ((لم أتمكن من معرفة ما إذا كان مختلاً عقلياً))، لافتاً إلى أنه لم يتم تحويل مسار الطائرة.



وأوضح راكب آخر أن الرجل كان يحاول محاربة الجميع، مؤكداً أنه كان لا بد من تثبيته حتى هبوط الطائرة بسلام.

البيان