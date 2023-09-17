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مقهى للقطط ومتحف لكريستيانو رونالدو .. ابرز فعاليات موسم الرياض 2023

9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تفاصيل موسم الرياض الرابع، الذي من المقرر أن ينطلق في 28 أكتوبر المقبل.
وكشف تركي آل الشيخ في الفيديو الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن العديد من الفعاليات التي ستقام لأول مرة في موسم الرياض 2023، موضحاً أن الافتتاح سيشارك فيه العديد من النجوم.
ومن المقرر إقامة فعاليات موسم الرياض في مبنى بوليفارد هول ، وهو مبنى استثنائي متعدد الاستخدامات ومجهز بأحدث التقنيات العالمية التي تخدم الفعاليات بمعايير فنية وتقنية عالية.
ومن أبرز الفعاليات الجديدة التي ستقام هي عالم باربي ، كما ستستضيف السعودية لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط قلعة ديزني للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها وستكون مستوحاة من أشهر أفلام ديزني بالإضافة إلى HOUSE OF HYPE، وهو أكبر عالم افتراضي يحتوي على تجارب جديدة ويربط العالم الحقيقي والافتراضي.
ويفتح موسم الرياض أبوابه هذا العام لأول مرة مقهى القطط، وذلك لزواره من محبي القطط حيث يجمع مجموعة متنوعة من القطط في مختلف أنحاء العالم.
وتتضمن فعاليات موسم الرياض هذا العام، متحف كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، والمصمم بطريقة عصرية حول شخصية اللاعب ليروي قصة حياته، كما سيضم كافة الجوائز التي حصل عليها في مسيرته الكروية.
يشهد موسم الرياض بنسخته الرابعة أكثر من 33 عرضاً مسرحياً وحفلات موسيقية عالمية لجميع فناني العالم، كما سيقام حفل الـ Joy Awards.
ليالينا

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