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الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات

9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول إلكترونيا والتوقيع كذلك إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.


وأضافت الوزارة في بيان، أنه يمكن للمواطنين التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال رابط إلكتروني، أو من خلال رمز الاستجابة السريع الـ(QR). (رابط )


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