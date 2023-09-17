الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات

الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات
التاريخ
9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الداخلية، وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول إلكترونيا والتوقيع كذلك إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة خدمة لاعتبارات المصلحة العامة.
وأضافت الوزارة في بيان، أنه يمكن للمواطنين التوقيع على الوثيقة الإلكترونية من خلال رابط إلكتروني، أو من خلال رمز الاستجابة السريع الـ(QR). (رابط )
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