Sunday, 17 September 2023 02:18 GMT

كيم جونغ أون يظهر بقبعة شتوية روسية تقليدية

9/17/2023 5:14:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صورة لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يصافح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مرتديا قبعة شتوية روسية تقليدية قدمت هدية له.
وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي يبدو سعيدا على الصورة، مشيرة إلى أنه في خلفيتها يمكن رؤية صندوق مفتوح وسيف بداخله.


وأفادت بأن كيم جونغ أون سلّم أيضا هدية لأسطول المحيط الهادئ الروسي.


ووصل كيم أمس السبت إلى إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي حيث التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وزار مطار كنيفيتشي.


وبحث كيم وشويغو تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع، وزارا فرقاطة "المارشال شابوشنيكوف" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

RT

MENAFN17092023000208011052ID1107083739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث